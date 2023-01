LineageOS 20 est maintenant disponible : Android 13, une nouvelle application pour appareil photo et plus de 30 appareils compatibles

LineageOS a déjà sa première ROM officielle basée sur Android 13 : c’est tout ce que vous devez savoir sur LineageOS 20.

LineageOS 20 est la dernière version de la célèbre plate-forme ROM basée sur Andro.

La plate-forme ROM la plus célèbre de tout le monde Android est de retour avec une nouvelle version. L’équipe derrière LineageOS a annoncé dans un article de blog l’arrivée de LineageOS 20, une version mise à jour de la célèbre ROM, qui pour la première fois est livrée avec Android 13 comme base.

En plus d’être disponible avec la dernière version du système d’exploitation de Google comme base, LineageOS 20 introduit également un certain nombre de changements importants, notamment une toute nouvelle application d’appareil photo et de nombreuses améliorations des propres applications de Lineage.

Tous les changements qui viennent avec LineageOS 20

De l’équipe en charge du développement de LineageOS, ils ont partagé une liste de changements avec toutes les nouveautés introduites par cette nouvelle version. La liste complète est disponible ci-dessous :

Les correctifs de sécurité d’avril 2022 à décembre 2022 ont été fusionnés avec LineageOS 17.1 à 20.

LineageOS propose désormais une nouvelle application pour appareil photo étonnante appelée Aperture ! Il est basé sur l’incroyable bibliothèque CameraX de Google (principalement) et offre une expérience d’application de caméra beaucoup plus proche de « stock » sur de nombreux appareils. Félicitations aux développeurs SebaUbuntu, LuK1337 et luca020400 qui l’ont initialement développé, au concepteur Vazguard et à toute l’équipe pour avoir travaillé à l’intégrer à LineageOS et à l’adapter à notre grande variété d’appareils pris en charge.

WebView a été mis à jour vers Chromium 108.0.5359.79.

Nous avons introduit un panneau de volume entièrement repensé dans Android 13 et développé notre panneau d’extension contextuel latéral.

Nous prenons désormais en charge les versions GKI et Linux 5.10 avec une prise en charge complète des modules hors arbre pour correspondre aux nouvelles conventions AOSP.

Notre fork de l’application AOSP Gallery a vu de nombreuses corrections et améliorations.

Notre application Updater a vu de nombreuses corrections de bugs et améliorations, et a maintenant un nouveau design élégant pour Android TV !

Notre navigateur Web, Jelly, a vu plusieurs corrections de bugs et améliorations !

Nous avons apporté encore plus de modifications et d’améliorations à l’application de calendrier FOSS Etar que nous avons intégrée il y a quelque temps !

Nous avons apporté encore plus de modifications et d’améliorations en plus de l’application de sauvegarde Seedvault.

Notre application Recorder a été conçue pour prendre en compte les fonctionnalités intégrées d’Android, tout en offrant les fonctionnalités que vous attendez de LineageOS. L’application a été fortement repensée. Le matériel de support a été ajouté. L’enregistreur de haute qualité (format WAV) prend désormais en charge la stéréo et plusieurs correctifs de thread ont été apportés.

Les versions d’Android TV sont désormais livrées avec un lanceur Android TV sans publicité, par opposition au lanceur compatible avec les publicités de Google ; Nous prenons également en charge les versions de style Google TV et envisageons de les déplacer vers des appareils compatibles à l’avenir.

Plusieurs fonctionnalités de Google TV, comme l’application Paramètres à deux volets beaucoup plus agréable, ont été transférées aux versions Android TV de LineageOS.

Notre service adb_root n’est plus lié à la propriété de type de construction, ce qui permet une plus grande compatibilité avec de nombreux systèmes racine tiers.

Nos scripts de fusion ont été profondément remaniés, simplifiant considérablement le processus de fusion du bulletin de sécurité Android, ainsi que la prise en charge beaucoup plus simple d’appareils tels que les appareils Pixel qui ont des versions de polices complètes .

LLVM a été entièrement adopté, avec des versions utilisant désormais les utilitaires bin de LLVM par défaut et, éventuellement, l’assembleur intégré de LLVM. Pour ceux d’entre vous qui ont des noyaux plus anciens, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous désabonner.

Un mode d’éclairage des paramètres rapides globaux a été développé pour cet élément de l’interface utilisateur afin de correspondre au thème de l’appareil.

Notre assistant de configuration a été adapté à Android 13, avec un nouveau look et des transitions/expérience utilisateur plus fluides.

Parmi tous les changements, il faut souligner l’inclusion de « Aperture », une nouvelle application de caméra basée sur la bibliothèque CameraX de Google, qui maintient une esthétique propre tout en introduisant des fonctions supplémentaires telles que la prise en charge des caméras auxiliaires, le contrôle de la stabilisation (EIS et OIS) ou la possibilité d’utiliser un niveau pour vérifier l’angle d’orientation de l’appareil lors de la capture d’une image.

Appareils compatibles LineageOS 20

L’équipe LineageOS a déjà annoncé la compatibilité de sa nouvelle ROM avec plus de 30 appareils différents, de fabricants tels que ASUS, Google, Motorola, OnePlus, Samsung ou Xiaomi. La liste complète des appareils actuellement pris en charge est la suivante :

Il est possible de télécharger la ROM compatible avec chaque appareil à partir du lien que nous laissons à côté de son nom. Pour mettre à jour vers la dernière version, suivez simplement les étapes indiquées dans le guide officiel.