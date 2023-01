Ils sont de Xiaomi et sont les meilleurs écouteurs bon marché : suppression du bruit et jusqu’à 36 heures d’autonomie

Son de qualité, suppression du bruit et jusqu’à 36 heures de musique dans ces écouteurs Xiaomi avec une remise de plus de 30 euros.

Plus de 30 euros de réduction pour des écouteurs proches de l’exceptionnel.

2022 a été l’année où Xiaomi nous a surpris par la qualité des écouteurs sans fil qu’il a lancés sur le marché. Nous voulons nous concentrer sur les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, car ils sont la preuve concluante que vous n’avez pas besoin de dépenser 100 euros ou plus pour de bons écouteurs. En fait, vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 70 euros, car ces Redmi Buds 4 Pro tombent à 67,89 euros sur AliExpress Plaza pour être un achat encore plus intéressant.

Le prix de vente conseillé de ces écouteurs sans fil Xiaomi est de 99,99 euros, vous pouvez donc constater que vous économisez plus de 30 euros sur l’achat. Vous pouvez choisir entre le modèle noir ou blanc, avec une livraison rapide et gratuite depuis la France. Vous pouvez également les trouver en vente chez Amazon et chez PcComponentes, avec l’assurance qu’ils arriveront chez vous avant Three Kings.

L’analyse des Redmi Buds 4 Pro nous a permis de découvrir des écouteurs très confortables, qui ont une bonne qualité sonore et une suppression du bruit qui fait très bien son travail. De plus, ils peuvent offrir jusqu’à 36 heures de musique sur une seule charge, nous ne pouvons donc pas demander plus pour leur prix.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Achetez les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro les moins chers

Lorsque nous avons eu la chance de les essayer, les Redmi Buds 4 Pro semblaient être des écouteurs à la limite de l’exceptionnel. Tout d’abord, parce qu’ils ont un design confortable et très léger, on peut les porter pendant des heures sans être gênants. Les embouts en silicone sont disponibles en trois tailles différentes, il est essentiel que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. De plus, le boîtier de charge est également très confortable grâce à sa conception compacte.

Vous pouvez utiliser ces écouteurs pour écouter de la musique, jouer à des jeux, regarder des séries ou profiter de votre livre audio préféré. Ceci est possible grâce à la grande qualité audio qu’ils fournissent, avec des pilotes dynamiques de 10 millimètres et la prise en charge du codec LDAC. Les Redmi Buds 4 Pro brillent également par le bon travail de suppression active du bruit, très utile lorsqu’il s’agit de supprimer les sons de notre environnement.

Un autre point en faveur de l’achat de ces écouteurs est qu’ils disposent de Bluetooth 5.3, ce qui nous permet de profiter d’une expérience formidable en les connectant à un téléphone portable, une tablette, un téléviseur ou une console. Au fait, vous pouvez utiliser les Redmi Buds 4 Pro lorsque vous faites du sport ou à l’extérieur, car ils résistent aux gouttes d’eau et à la sueur.

Si vous souhaitez accéder à différentes options de configuration et à davantage de fonctions, vous pouvez télécharger l’application Xiaomi Earbuds sur votre téléphone mobile. Ainsi, vous pouvez choisir entre différents modes de suppression du bruit, personnaliser les commandes tactiles, mettre à jour le micrologiciel ou activer le son surround. Il convient également de mentionner que les écouteurs disposent d’un système de détection de proximité qui fonctionne très bien.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

En termes d’autonomie, les Redmi Buds 4 Pro peuvent atteindre 9 heures de musique continue sur une seule charge, avec la possibilité de la prolonger jusqu’à 36 heures avec le boîtier de charge. Si l’annulation active du bruit est utilisée, ces chiffres seront légèrement inférieurs. Soit dit en passant, les écouteurs sont compatibles avec une charge rapide, avec seulement 5 minutes de charge, vous obtenez de l’énergie pour deux heures d’utilisation.

Il ne fait aucun doute que ces Xiaomi Redmi Buds 4 Pro offrent une expérience de qualité pour un prix inférieur à 70 euros si vous les achetez sur AliExpress Plaza. Plus besoin de dépenser une fortune pour profiter de bons écouteurs, et ceux de Xiaomi en sont la meilleure preuve.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.