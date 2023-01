C’est le seul mobile que j’achèterais avant l’iPhone 14 Pro

Si vous recherchez une expérience utilisateur inégalée et des caméras spectaculaires, ce mobile est l’achat.

L’avant du Google Pixel 7 Pro.

Lorsque je pars pour un nouveau smartphone, ce que je privilégie toujours, c’est l’expérience utilisateur. Aujourd’hui, pratiquement tous les haut de gamme offrent une expérience formidable, mais je continue de croire qu’il existe des appareils qui sont un peu au-dessus.

J’ai parlé de l’iPhone 14 Pro à plusieurs reprises, mais au fil des mois, il a cessé d’être mon option préférée. Je pense qu’il n’y a qu’un seul smartphone qui peut rivaliser avec lui en termes d’expérience, et c’est le Google Pixel Pro 7. Si vous voulez le meilleur des meilleurs, une intelligence et des fonctionnalités maximales, vous devriez l’envisager.

Vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon pour 899 euros, un bon prix pour un produit haut de gamme sorti il ​​y a quelques mois à peine. C’est le même prix que l’on retrouve dans le Google Store lui-même, son rapport qualité prix est remarquable.

Google Pixel 7 Pro

Google est de retour en force en 2022

Le Google Pixel 7 Pro a obtenu un score spectaculaire dans notre analyse, rien de plus et rien de moins que 96 sur 100. Ce n’est pas pour rien, mon collègue a réalisé un bilan exhaustif et mis en évidence plusieurs facteurs principaux : son écran, qui élève le niveau par rapport à son prédécesseur ; son excellent système de caméra et son logiciel.

Ces deux derniers sont ce qui a toujours caractérisé les smartphones Google, une expérience spectaculaire avec Android comme le veut le grand G, et des appareils photo avec lesquels vous obtiendrez des résultats étonnants dans presque toutes les situations.

Notre protagoniste ne baisse pas le niveau avec le reste de son dossier, il intègre le processeur Tensor G2 créé par Google lui-même, une batterie de 5 000 mAh avec recharge sans fil, 5G, NFC et toute autre fonctionnalité que vous pourriez souhaiter.

Le mobile de Google garantit la dernière version d’Android pratiquement le jour même de sa sortie pour les 3 prochaines années, ce n’est pas un non-sens. Il s’agit en effet d’un smartphone, avec Android 13 qui a bien meilleure allure sur les appareils de la firme nord-américaine et se révèle plus personnalisable que jamais grâce à Material You.

Google Pixel 7 Pro

Ce Pixel est un achat dont tout utilisateur sera plus que satisfait. Il est entièrement conforme dans toutes ses sections et offre une expérience utilisateur sans comparaison dans le monde Android. De plus, son prix est nettement inférieur à celui de nombreux autres haut de gamme. Avec le Google Pixel 7 Pro, vous ne pouvez pas vous tromper.

