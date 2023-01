Vous pouvez donc télécharger vos jeux sauvegardés depuis Stadia pour continuer à jouer sur PC

Google offre la possibilité de télécharger un fichier avec les données des jeux sauvegardés Stadia.

Vos sauvegardes Stadia sont en sécurité : vous pouvez télécharger les fichiers et les utiliser dans des jeux PC

Vous êtes un utilisateur Stadia et vous ne savez pas quoi faire lorsque la plateforme disparaît ? Nous allons vous montrer comment vous pouvez récupérer les sauvegardes de vos jeux.

Et c’est que les jours de Google Stadia sont comptés. En janvier 2023, la plateforme de jeux en streaming de Google ferme ses portes, et les utilisateurs sont obligés de chercher une alternative pour continuer à profiter de leurs jeux préférés.

Heureusement, Google offre la possibilité d’exporter et de télécharger des fichiers de sauvegarde de jeu, de manière simple et rapide. De cette façon, il est possible de profiter des jeux sauvegardés dans la version PC des jeux.

Téléchargez vos jeux Stadia étape par étape

Le processus de téléchargement des données Stadia est simple. Pour ce faire, il vous suffit de recourir à Takeout, l’outil de Google qui permet d’obtenir les données des utilisateurs stockées par Google sur ses différentes plateformes et services. Y compris Stadia.

Les étapes que vous devez suivre sont détaillées ci-dessous :

Ouvrez le site Web de Google Takeout et cochez uniquement l’option Google Stadia, qui comprend les données et les paramètres de profil, l’historique et les réalisations du jeu, les jeux enregistrés au format ZIP, la liste d’amis et les captures d’écran. Après avoir coché Stadia, sélectionnez « Étape suivante ». Choisissez comment vous souhaitez recevoir le fichier, que ce soit par e-mail, Google Drive, Dropbox ou la méthode de votre choix. Vous pouvez également choisir le format de fichier à télécharger. Enfin, appuyez sur « Créer une exportation ».

Lorsque Google aura préparé votre fichier, vous recevrez un e-mail de notification. C’est à ce moment que vous pouvez télécharger vos données de sauvegarde Stadia. Selon la quantité de données, le temps d’attente peut aller de quelques minutes à quelques jours.

Utilisez vos parties sauvegardées pour continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté

Maintenant que vos données sont téléchargées, vous pouvez profiter de vos sauvegardes Stadia pour continuer à jouer. Avant, oui, vous devrez avoir les jeux sur votre PC, ou utiliser un service qui vous permet d’utiliser des jeux sauvegardés au format local.

Les fichiers que vous devrez utiliser sont compressés dans le fichier ZIP téléchargé, à l’intérieur du dossier appelé « Gaming ». Ce dossier contient plusieurs dossiers, mais celui qui nous intéresse est celui appelé « GAME_SAVE ».

Vous y trouverez tous les fichiers de sauvegarde des jeux auxquels vous avez joué. Il y aura plusieurs fichiers pour chaque jeu, le plus récent ayant le numéro le plus élevé dans son nom.

Ces fichiers peuvent être copiés dans les chemins d’installation des jeux afin de continuer les parties sauvegardées. Chaque jeu a un chemin d’installation et une structure de dossiers différents, vous devrez donc soit déterminer où se trouvent les fichiers de sauvegarde dans chaque jeu, soit attendre que les développeurs facilitent le processus grâce à des outils dédiés.