Samsung Galaxy A54 : ses premières photos leakées confirment une forte ressemblance avec le Galaxy S23

Le Samsung Galaxy A54 a été vu dans ses premières photos divulguées pour nous montrer son design dans les moindres détails.

Le futur Samsung Galaxy A54 aura un design bien plus proche de celui du Galaxy S23

Le Samsung Galaxy A53 est arrivé au début de l’année dernière avec l’idée de conquérir le segment milieu de gamme en se basant sur des spécifications de pointe et un prix compétitif. Ainsi, il a réussi à devenir l’un des mobiles les plus populaires de Samsung tout au long de 2022, et il n’est pas surprenant que Samsung veuille répéter le succès avec une nouvelle génération.

Grâce à une nouvelle fuite du portail AndroidHeadlines, nous avons pu voir les premières photos du nouveau Samsung Galaxy A54 5G, le successeur du Galaxy A53, qui devrait être présenté à un moment donné au premier semestre de cette année.

Les images viennent avec surprise. Et c’est que, comme on l’a vu, Samsung aurait décidé de mettre à jour la ligne esthétique de sa série Galaxy A, dans le but de la rapprocher du langage visuel des futurs Galaxy S23.

Aspect du Galaxy S23 pour beaucoup moins cher : ce serait le Galaxy A54

Sur les images, on peut voir comment le Galaxy A54 éliminerait le module caméra surélevé si caractéristique des deux dernières générations de la série Galaxy A50, pour accueillir un format où chacun des trois capteurs arrière est entouré d’un anneau métallique (ou plastique à effet métallisé). De plus, les coins de l’appareil sont désormais plus arrondis.

Le terminal continuerait d’être en plastique et ferait ses débuts en quatre couleurs différentes : noir, blanc, violet et vert citron.

Sa face avant a également subi des changements, en ayant des marges plus étroites autour de l’écran, et avec une taille plus uniforme que dans la génération précédente. Seul le bord inférieur semble être légèrement plus large que le reste.

Le Galaxy A54 est connu pour comporter un écran OLED Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, une batterie d’une capacité de 5000 mAh et un appareil photo principal de 50 mégapixels. Cette fuite nous a permis de savoir que le terminal aura des dimensions quasiment identiques à celles du Galaxy A53.

Sa présentation est prévue pour le premier trimestre de l’année, même si tout semble indiquer que Samsung annoncera d’abord sa série Galaxy S23 avant de présenter son nouveau smartphone milieu de gamme. L’année dernière, le Galaxy A53 était présenté aux côtés du Galaxy A33, et étant donné que nous avons déjà reçu des indices sur le nouveau Galaxy A34 aujourd’hui, il semble probable que la marque envisage de faire à nouveau une présentation commune de plusieurs smartphones de milieu de gamme différents. .