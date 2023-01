7 astuces cachées du Google Pixel que peu de gens connaissent

Découvrez les 7 fonctions cachées du Google Pixel qui le différencient des autres téléphones Android.

Le Google Pixel 7 en blanc neige // Image :

Si les Google Pixels ont conquis autant d’utilisateurs dans le monde, ce n’est pas à cause de leur design ou de leur matériel, mais plutôt à cause de logiciels conçus spécifiquement pour eux qui rendent ces appareils mobiles uniques en leur genre.

Nous vous avons déjà parlé des fonctions exclusives du Google Pixel que nous aimerions voir dans le reste des smartphones Android et aujourd’hui nous sommes venus vous révéler 7 astuces cachées des terminaux Google qui ne sont pas trop connues.

Geste tactile rapide

Les Google Pixels ont une série de gestes pour personnaliser votre expérience utilisateur, mais, sans aucun doute, le plus original et exclusif de tous est le soi-disant « Quick Touch Gesture », une fonctionnalité qui vous permet d’effectuer certaines actions telles que comme prendre une capture d’écran, lancer l’assistant Google, contrôler la lecture multimédia, ouvrir le multitâche, dérouler le panneau de notification, allumer la lampe de poche ou ouvrir une application spécifique simplement en appuyant deux fois sur le dos de l’appareil.

Pour activer le geste Quick Touch sur votre Google Pixel, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Entrez les paramètres de votre terminal

Accéder à la section Système

Dans Gestes, cliquez sur l’option Quick touch pour lancer des actions

Activez la bascule à droite de Use Quick Touch

Sélectionnez l’action que vous souhaitez exécuter lorsque vous appuyez deux fois sur le dos du smartphone

Sa sonnerie

L’une des fonctions que j’utilise le plus sur mon Google Pixel 4a 5G est Ça joue (ou Joue en ce moment), une sorte de Shazam intégré au lanceur du Pixel qui vous indique quelle chanson joue à tout moment, même quand vous ne le faites pas disposer d’une connexion Internet.Internet, et vous l’affiche sur l’écran de verrouillage de votre terminal.

De plus, toutes les chansons reconnues par votre Google Pixel sont stockées dans un Historique auquel vous pouvez accéder de la manière suivante :

Accéder aux Paramètres de votre smartphone

Dans la barre de recherche qui apparaît en haut, tapez Es Sonando

Cliquez sur l’option Historique de It’s Playing

Défilement des captures d’écran

Si, comme moi, vous prenez beaucoup de captures d’écran tout au long de la journée, une fonctionnalité très utile de Google Pixel est qu’elle vous permet de prendre des captures d’écran défilantes sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces.

Depuis Android 12, Google a inclus cette fonctionnalité directement dans le système d’exploitation et pour faire une longue capture d’écran avec votre Google Pixel il vous suffit de faire ce qui suit :

Prenez une capture d’écran en appuyant simultanément sur les boutons d’alimentation et de réduction du volume

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît dans le coin inférieur gauche, cliquez sur le bouton Capturer plus

Sélectionnez toute la zone que vous souhaitez capturer en déplaçant le rectangle superposé vers le haut et/ou vers le bas

Enfin, appuyez sur le bouton Enregistrer

Mettez les applications en pause pour vous accorder une pause

Si vous pensez que vous passez trop de temps sur Instagram ou TikTok, Google Pixels peut vous aider à vous « désintoxiquer » de ces applications, car ils ont une fonctionnalité qui vous permet de « mettre en pause » ces applications pour le reste de la journée, afin que vous puissiez ne pourrez pas les ouvrir et vous cesserez de recevoir leurs notifications jusqu’au lendemain, sauf si vous décidez d’arrêter cette « pause ».

Pour « mettre en pause » une application sur votre Google Pixel, il vous suffit d’appuyer longuement sur l’icône de l’application que vous souhaitez mettre en pause et de taper sur l’icône du sablier qui apparaît dans la partie supérieure gauche de la fenêtre pop-up. Vous saurez que l’application a été mise en pause avec succès car son icône sera grisée.

Si vous souhaitez annuler cette « pause », appuyez simplement sur l’icône de l’application en pause, cliquez sur le bouton Annuler la pause de l’application et l’application s’ouvrira immédiatement.

Connectez-vous à vos comptes sans avoir à saisir de mots de passe

Si vous avez un Google Pixel et utilisez l’application de clavier Google, Gboard, vous pouvez vous connecter à vos services préférés en utilisant Bitwarden, l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android.

Ainsi, lorsque vous allez vous connecter à l’un de vos comptes dans n’importe quel navigateur Web Android, un bouton s’affichera dans Gboard qui vous permettra d’accéder à tous les mots de passe que vous avez enregistrés dans Bitwarden et de remplir automatiquement les informations de connexion dudit service. .

Copiez du texte, des images et des liens depuis le multitâche

Les Google Pixels disposent également d’une fonction exclusive qui permet de copier du texte, des images et des liens présents sur une page web ou dans une application directement depuis le multitâche.

Pour cela, il vous suffit d’accéder à la vue des applications récentes et de faire un appui long sur l’élément que vous souhaitez copier. Si vous sélectionnez un texte, un menu flottant apparaîtra avec trois options : Copier, et Rechercher, en cas de clic sur une image, vous verrez quatre boutons dans la fenêtre flottante : Objectif, Copier, et Enregistrer et dans le cas d’URL Vous n’aurez qu’à cliquer sur l’icône de la chaîne qui se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur Web.

Sous-titres en temps réel sur n’importe quelle vidéo

La dernière astuce cachée du Google Pixel que peu de gens connaissent est « Live Captions » ou Live Subtitles, une fonctionnalité qui vous permet de générer des sous-titres en temps réel pour toute vidéo contenant de l’audio, à la fois une vidéo Instagram et toute autre que vous avez enregistré sur votre smartphone.

Comme Google l’explique sur sa page d’aide, cette fonctionnalité est disponible pour les séries Google Pixel 2, 3, 4 et 5 uniquement en anglais et pour les Google Pixel 6 et Pixel 7 en anglais, français, français, allemand, italien et japonais. . .