Notes, calendrier, tâches et plus : c’est la meilleure application de productivité que j’ai essayée sur Android

My Brain combine un bloc-notes, un gestionnaire de tâches, un calendrier, un journal et un dossier de signets dans une seule application.

My Brain est l’outil de productivité ultime pour Android

Actuellement, vous pouvez trouver une grande variété d’applications de productivité pour Android, à la fois dans le Google Play Store et dans des magasins alternatifs tels que F-Droid, qui vous permettent de prendre des notes, de créer des événements sur un calendrier ou de suivre vos tâches quotidiennes.

Mais jusqu’à présent, je n’avais pas trouvé d’outil combinant toutes ces fonctions et, pour cette raison, je vais vous parler aujourd’hui de My Brain, une application de productivité qui a tout ce dont vous avez besoin pour organiser rapidement votre vie personnelle, professionnelle et fonctionnelle. .

My Brain est l’application dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité

My Brain est une application open source tout-en-un qui intègre un bloc-notes, un gestionnaire de tâches, un journal, un dossier de signets et un calendrier.

Cette application de productivité complète est très facile à utiliser, car dès que vous l’ouvrirez, vous verrez cinq grandes cartes colorées avec chacune des fonctions de cet outil :

Remarques

Tâches

Journal intime

Signets

Calendrier

Avec My Brain, vous pouvez prendre des notes au format Markdown avec des titres, des listes ou des liens intégrés dans le texte simplement en cliquant sur la carte Notes et en appuyant sur le bouton « + » dans le coin inférieur droit de l’application. De même, si vous cliquez sur l’onglet Dossiers et cliquez sur ledit bouton, vous pourrez créer des dossiers ou des répertoires pour organiser vos notes par thème et ainsi séparer les notes personnelles des notes de travail, par exemple.

De même, avec cette application, vous pouvez également créer toutes sortes de tâches avec un titre, une description, un niveau de priorité et une date d’échéance et définir des rappels pour celles-ci afin de ne rien oublier d’important.

My Brain vous donne également la possibilité d’avoir votre propre journal, d’enregistrer vos pensées et votre humeur au quotidien et de pouvoir visualiser un résumé de vos humeurs pendant des semaines ou des mois sous forme de graphiques.

Mais ce n’est pas tout, car cette magnifique application dispose également d’un dossier de signets où vous pouvez enregistrer n’importe quel lien Web. Vous pouvez ajouter des signets manuellement en appuyant sur le bouton « + » en bas à droite de l’application ou les ajouter à l’aide du menu Android à partir de n’importe quelle autre application.

Enfin, My Brain dispose également d’un calendrier pratique dans lequel vous pouvez voir tous les événements et rendez-vous que vous avez en attente à la fois dans l’application elle-même et dans un widget que vous pouvez placer sur l’écran d’accueil de votre mobile. À cet égard, sachez que cette application de super productivité dispose d’un tableau de bord, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône de la maison qui se trouve dans la partie inférieure gauche, dans laquelle sont affichés à la fois les événements du calendrier et les tâches du courant. semaine.

My Brain est une application entièrement gratuite, sans publicités ni achats intégrés, mais vous ne pourrez pas l’installer depuis le Play Store, car elle est uniquement disponible en téléchargement sur F-Droid. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez le télécharger directement à partir du lien vers F-Droid que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger sur F-Droid | Mon cerveau