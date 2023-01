7 fonctionnalités que nous aimerions voir dans Android 14

Ce sont les 7 fonctionnalités que nous prévoyons d’arriver avec Android 14.

C’est tout ce que nous espérons voir dans Android 14

Nous sommes à un moment où, malgré les efforts des constructeurs comme Samsung ou OnePlus, la mise à jour vers Android 13 n’a pas encore atteint tous les mobiles éligibles, même s’il faut dire qu’elle est sur la bonne voie.

Pendant ce temps, les premières rumeurs des nouvelles qui viendront avec la future version d’Android commencent déjà à nous parvenir et, pour cette raison, à cette occasion, nous sommes ici pour vous dire quelles sont les 7 fonctions que nous voulons à voir dans Android 14.

Mises à jour plus rapides et plus longues

Sans aucun doute, le gros problème auquel Android est confronté depuis sa création est la fragmentation, car il y a tellement de fabricants de mobiles qui implémentent le système d’exploitation Google dans leurs terminaux, à de nombreuses reprises que les mises à jour d’Android prennent plus de temps pour atteindre certaines marques que pour d’autres.

Dans une certaine mesure, l’évolution des services Google Play a réussi à atténuer ce problème, mais il serait vraiment intéressant que les utilisateurs mobiles plus âgés puissent également profiter de la dernière version d’Android.

Pour cette raison, nous pensons qu’il serait intéressant qu’Android 14 mette en place une sorte de système qui permettrait aux mises à jour d’atteindre certaines marques ou modèles de smartphones plus tôt et qu’avec cette nouvelle version, Google motiverait les fabricants à maintenir leurs terminaux à jour pour plus longtemps.

Une refonte de Material You

Google a présenté Material You avec Android 12, mais après deux versions d’Android avec cette interface graphique, nous pensons que le moment est venu de le repenser pour qu’il puisse évoluer et passer au niveau supérieur.

Ainsi, par exemple, les icônes thématiques peuvent nous dérouter, car elles sont très similaires les unes aux autres, c’est pourquoi Google devrait changer son design pour faciliter leur différenciation les unes des autres.

En ce sens, il serait également intéressant qu’Android 14 nous donne la possibilité de changer la couleur de fond de la zone de notification et des réglages rapides pour donner une touche de couleur à cette partie de l’interface.

Une sauvegarde complète du système

Une autre fonctionnalité que nous aimerions voir dans Android 14 est une sauvegarde complète du système, car bien que Google ait amélioré cette fonctionnalité ces derniers temps, la sauvegarde Android n’est toujours pas au niveau de ce que propose Apple sur leurs iPhones.

A este respecto, echamos de menos que Google cree una aplicación solo para esta tarea y que implemente una copia de seguridad del sistema que nos permita restablecer el terminal al completo, incluyendo las aplicaciones y sus datos, las cuentas de usuario, los archivos y los fonds d’écran.

Une île dynamique

Sans aucun doute, la grande innovation de conception de l’iPhone 14 se trouve dans l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max et c’est pourquoi nous aimerions que Google implémente une solution similaire au niveau logiciel dans Android 14.

Plusieurs développeurs d’applications tiers ont montré qu’il était possible d’intégrer cette nouvelle fonction iPhone à Android et d’utiliser l’espace central de l’écran du smartphone pour afficher les notifications, le pourcentage de batterie du mobile ou des écouteurs, ou encore le contrôle de la lecture de l’Audio.

Plus de widgets natifs et de widgets empilables

Les widgets sont l’un des éléments de personnalisation les plus utiles sur Android, car ils nous permettent de voir les derniers e-mails que nous avons reçus, la météo dans votre région et les photos les plus récentes qui ont été enregistrées sur Google Photos.

Pour cette raison, nous aimerions qu’Android 14 ait plus de widgets natifs des applications Google et que ceux-ci puissent être empilés afin d’avoir plusieurs widgets dans un espace plus petit, ce que Samsung a déjà implémenté dans la dernière version de sa couche de personnalisation, Une interface utilisateur 5.

Une meilleure connectivité entre mobiles et ordinateurs

Actuellement, lorsque nous devons transférer un fichier, une photo ou un lien du mobile vers l’ordinateur, nous utilisons généralement des plateformes comme Telegram, car pour le moment Android ne permet pas de partager du contenu de manière native entre ces appareils.

Pour cette raison, nous pensons qu’Android 14 devrait inclure une fonction qui nous permet de transférer facilement des fichiers de notre mobile Android vers notre PC Windows, ce qui nécessitera une collaboration entre Google et Microsoft, ce qui est peu susceptible d’être réalisé.

37 fonctionnalités d’Android 13 à connaître

Un mode bureau complet

Depuis quelque temps déjà, la société de Mountain View travaille à la création d’un mode bureau pour Android, mais pour le moment, on ne sait rien de sa date de sortie.

Pour cette raison, l’une des fonctions que nous espérons voir dans Android 14 est un mode bureau complet, car, avec la puissance des téléphones mobiles actuels, nous pourrions avoir un ordinateur à la maison simplement en attachant un clavier et une souris au smartphone et en le connectant à un moniteur.