Pourquoi ce n’est pas une bonne idée de recharger son mobile dans un aéroport

Découvrez pourquoi il est si dangereux de recharger son mobile à l’aéroport

Si eres de los que suelen ir con la batería del móvil justita y normalmente te olvidas de llevar una batería externa contigo, seguro que alguna vez lo has cargado en uno de los puntos gratuitos de recarga de un aeropuerto, pensando que es como si los cargaras à la maison.

Mais ce n’est pas le cas et, pour cette raison, nous allons vous expliquer à quel danger vous vous exposez lorsque vous chargez votre mobile ou tout autre appareil avec USB dans un aéroport.

Qu’est-ce que le juice jacking et comment éviter d’être victime de cette attaque

Le principal danger auquel vous êtes confronté lorsque vous chargez votre appareil mobile dans un aéroport est appelé Juice jacking, un type de cyberattaque dans laquelle les criminels profitent des points de charge USB dans les lieux publics tels que les aéroports pour installer des logiciels malveillants sur votre terminal et accéder à vos données privées sans votre consentement.

Évidemment, le but de cette attaque est d’accéder à des informations sensibles telles que des mots de passe, des e-mails, des clés d’application bancaire, des photos et des vidéos pour vous faire chanter ou voler directement l’argent de votre compte.

Pour infecter votre terminal via cette attaque, les cybercriminels hébergent leurs logiciels malveillants dans les ports USB des bornes de recharge des aéroports et lorsque vous connectez votre smartphone à l’une d’entre elles, ce malware s’installe automatiquement dessus.

Cela est possible car les ports USB servent à la fois à recharger la batterie du mobile et à transférer des données entre celle-ci et un PC et, en fait, sur les quatre broches que possèdent ces ports USB, deux servent à charger la batterie et les deux autres à transfert de données. C’est précisément dans ces deux broches USB que les criminels cachent leurs logiciels malveillants.

Mais, pour que vous puissiez vous protéger du Juice jacking et ne pas être victime de cette attaque, nous allons vous donner quelques conseils simples à suivre :