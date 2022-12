Ce n’est pas un Samsung : c’est pour moi le meilleur smartphone Android de 2022

Samsung et son Galaxy S22 en sont la référence. Google et son Pixel 7 marquent la meilleure intégration matériel/logiciel. Mais si nous cherchons des iPhones Android en 2022… Ce sont les vivo X80 Pro 5G !

Peut-être à cause de son audace, pour faire des choses qui font la différence dans une industrie très saturée, mon prix du meilleur mobile Android de 2022 revient à son X80 Pro 5G vivant.

Nous sommes sur le point de dire au revoir à 2022, et ici à Netcost-security.fr nous ne voulions pas manquer l’occasion de distribuer un prix de plus pour le meilleur smartphone Android du cours, qui sûrement et à la surprise de la majorité ne sera pas gagné par les amis de Samsung, qui auront bien la référence, le drapeau, mais pas celui qui pour moi est le meilleur mobile de 2022.

Et c’est que nous devons être justes avec les options de chacun, et le muscle de Samsung nous rend plus exigeants avec un géant sud-coréen qui, vu ce qui a été vu sur le marché, va devoir redoubler d’efforts pour rivaliser de plus en plus avec les options qui Ils viennent de Chine avec des prix plus contenus, tout le meilleur matériel, des finitions de qualité supérieure et, dernièrement aussi, les meilleures entreprises du marché photographique.

Tout cela est mélangé dans le shaker par ce qui est pour moi le meilleur mobile Android de 2022, qui serait « l’iPhone Android » si cette accréditation méritoire était délivrée, et c’est que le vivo X80 Pro 5G a tout pour réussir grâce à la audace du constructeur de Dongguan, qui voulait être différentiel là où les choses sont le plus saturées avec des finitions très premium, le meilleur matériel, une expérience presque Pure Google et, surtout, la meilleure photographie mobile avec le sceau d’un ZEISS qui place ses objectifs T *, son ingéniosité et ses améliorations du traitement des images.

vivo X80 Pro 5G, analyse : puissance à revendre, très bonne autonomie et caméras à la portée de très peu

Ce que nous offre le vivo X80 Pro, et pourquoi il mérite d’être « le meilleur smartphone Android de 2022 »

Certes, les chiffres vivo en Europe ne sont pas ce que la société mère attend, et très probablement aussi les ventes et les bénéfices ne sont pas au niveau attendu du « meilleur smartphone de l’année », bien que nous devions le souligner beaucoup plus alors parce que le mérite de le fabricant chinois c’est doublement dû à sa reconnaissance nulle sur les marchés internationaux.

Et malgré le fait que son image de marque ne les aide toujours pas beaucoup, le courage est dans l’ADN d’un vivo qui s’est installé à Düsseldorf, en Allemagne, emmenant avec lui des cadres de BMW et certaines des meilleures entreprises européennes pour faire différentes choses, se démarquer et grandir dans une industrie très complexe dans laquelle ils méritent une place de choix.

Sans surprise, il y a très peu de mauvaises choses à commenter sur ce vivo X80 Pro 5G, en fait aucune, puisque nous partons d’une base matérielle solide mettant en vedette le Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5x de dernière génération et 256 Go de Stockage UFS 3.1.

L’écran est d’origine Samsung, AMOLED E5 Ultra Vision, avec une résolution de 6,78 pouces et QHD + ainsi que la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz et une luminosité maximale de 1 500 nits en pointe.

Aucun des protocoles de connectivité aux performances maximales ne manque, y compris les paiements mobiles avec son lecteur d’empreintes digitales et sa puce NFC, ni aucune option que nous attendrions dans n’importe quelle gamme haut de gamme, en ajoutant une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide jusqu’à 80 watts et une charge sans fil. de 50 watts.

Cependant, là où le vivo X80 Pro 5G se démarque le plus, c’est si on le regarde de dos, car ses finitions en verre Schott xensation Up au toucher velouté lui confèrent une chute sensationnelle dans la main, laissant place à un gigantesque module caméra avec la signature Zeiss où l’on retrouvera :

Principal 50 MP, 1/1.3″, ouverture f/1.6, autofocus hybride PDAF + laser, OIS

Ultra grand angle 48 MP, 1/2.0″, champ 114º, ouverture f/2.2, autofocus

12 MP, téléobjectif 1/2,93″, équivalent 50 mm, ouverture f/1,9, autofocus PDAF double pixel, zoom optique 3x, cardan OIS

Téléobjectif périscope 8 MP, ouverture 1/4,4″, f/3,4, autofocus PDAF, zoom optique 5x, OIS

Objectifs ZEISS, revêtement ZEISS T*, Pixel Shift, double flash LED, auto-HDR, vidéo 8K avec gyro-EIS

Sans doute beaucoup de bois pour se démarquer avec l’un des meilleurs ensembles photographiques mobiles du marché, que j’ai pu tester et qui pour moi n’a pas toute la reconnaissance qu’il mérite, compte tenu de ses possibilités et de ses résultats en toute situation.

Et tout cela est également assaisonné par Android 13 avec Funtouch OS, une personnalisation très légère et avec la meilleure expérience Pure Google Android, fluide, très rapide et satisfaisante dans toutes les sections, y compris les mises à jour.

vivo X80 Pro 5G, prix et où l’acheter

Eh bien, si vous souhaitez vous procurer un vivo X80 Pro pour essayer la photographie mobile ZEISS, sachez que l’appareil est vendu en Europe uniquement dans une configuration de mémoire avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et uniquement dans son noir cosmique. teinte avec un dos en verre velouté inspiré des étoiles.

Son prix de vente recommandé au lancement était de 1 199 euros, bien qu’à ce stade, il puisse déjà être obtenu à un coût plus attractif chez de nombreux principaux détaillants de notre pays :

vivo X80 Pro 5G (12 Go/256 Go) – Noir cosmique

vivo X80 Pro 5G (12 Go/256 Go) – Noir cosmique (chez MediaMarket) | 1 099 €

vivo X80 Pro 5G (12 Go/256 Go) – Noir cosmique (en Worten) | 1 099 €

vivo X80 Pro 5G (12 Go/256 Go) – Noir cosmique (sur PhoneHouse) | 1 099 €

