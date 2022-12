8 nouvelles applications pour Android qui valent vraiment la peine

Dites adieu à l’année avec les 8 meilleures applications gratuites qui ont récemment fait leur apparition sur le Play Store.

Applications sur un smartphone Android

Si, comme moi, vous parcourez habituellement le Google Play Store à la recherche de toutes sortes de nouvelles applications gratuites pour Android, nous allons vous épargner le travail de le faire cette semaine, puisque nous avons sélectionné pour vous les 8 meilleures nouvelles applications qui ont arrivé au cours des dernières années. 7 derniers jours à la boutique Google.

Ainsi, au sein de cette collection, vous pourrez trouver des applications gratuites aussi utiles que Weather Today Lite, Gallery, Office Reader – Word Excel PDF ou Photo Collage Maker & Editor.

Météo Aujourd’hui Lite

Nous avons déjà parlé des meilleures applications météo pour Android et la dernière application de ce type à arriver sur le Play Store est Weather Today Lite, une application simple qui vous montre des informations précises en temps réel sur une grande variété de paramètres météorologiques dans votre région tels que la température, la pression atmosphérique, la vitesse et la direction du vent et les niveaux d’humidité, de visibilité et de nébulosité ainsi qu’une prévision de la météo dans votre région au cours des 7 prochains jours.

Weather Today Lite est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Météo Aujourd’hui Lite

Calculer les coûts des recettes

La deuxième application que nous vous recommandons d’essayer est Calculate Recipe Costs, un outil qui, comme son nom l’indique, vous permettra de calculer le montant que vous devez dépenser pour préparer une recette spécifique.

Cette application gratuite est très facile à utiliser, puisqu’il vous suffit de dresser une liste de courses avec les ingrédients et de créer la recette que vous souhaitez réaliser, et cette application se chargera d’en indiquer le coût total.

Google Play Store | Calculer les coûts des recettes

Galerie

Si vous recherchez une application de galerie simple et fonctionnelle, essayez Gallery, un outil rapide et léger avec lequel vous pouvez facilement accéder à toutes vos photos et vidéos et les éditer en appliquant les 16 filtres que cette application vous propose ou en modifiant manuellement une série de réglages tels que l’éclairage, le contraste ou la couleur.

De plus, cette application gratuite dispose également d’un système d’organisation automatique des fichiers multimédias qui les regroupe en une série de catégories telles que Personnes, Selfies, Nature, Animaux, Documents, Vidéos et Films pour vous faciliter la recherche d’une photo ou d’un concept vidéo

Google Play Store | Galerie

VPN de jeu sécurisé

Si vous jouez habituellement à des jeux sur votre mobile et que vous recherchez un VPN gratuit et sécurisé pour profiter de vos titres préférés, vous devriez essayer Secure Gaming VPN, un client VPN qui vous propose un proxy de jeu avec un ping très bas qui vous permet également de naviguer anonymement sur Internet.

De plus, ce VPN dispose d’un mode de connexion automatique et d’un onglet pratique à partir duquel vous pouvez l’activer et le désactiver rapidement et facilement.

Google Play Store | VPN de jeu sécurisé

Lecteur Office – Word Excel PDF

Office Reader est un lecteur de documents complet compatible avec une grande variété de formats tels que PDF, Doc, Excel, PPT et TXT, entre autres.

De plus, cette application a une interface très facile à utiliser et un gestionnaire de fichiers utile qui vous permettra de trouver le document que vous recherchez en quelques secondes.

Vous devez également savoir qu’Office Reader est une application hors ligne, vous n’aurez donc pas besoin d’une connexion Internet pour l’utiliser.

Google Play Store | Lecteur Office – Word Excel PDF

EasyEarn : Gagnez de l’argent en 24h

Dans Google Play, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour gagner de l’argent avec votre mobile et aujourd’hui, nous venons en recommander une nouvelle. Il s’agit d’EasyEarn, une application gratuite avec laquelle vous pouvez gagner de l’argent en regardant des publicités et en effectuant toutes sortes de tâches.

Au fur et à mesure que vous accumulez des pièces, vous pouvez les échanger contre de l’argent que vous pouvez collecter via Google Pay ou contre des crédits dans vos jeux préférés.

Google Play Store | EasyEarn : Gagnez de l’argent en 24h

Créateur et éditeur de collages de photos

Si vous aimez l’édition de photos, vous ne pouvez pas arrêter d’essayer Photo Collage Maker & Editor, une application gratuite qui vous permet de créer des collages de photos presque professionnels grâce à ses plus de 500 modèles et modèles disponibles.

De plus, cette application est très facile à utiliser, car pour créer un collage de photos, il vous suffit de sélectionner les photos de la galerie intégrée, de les éditer avec des filtres, des effets, des stickers ou des textes et de choisir le design de collage que vous aimez le plus.

Google Play Store | Créateur et éditeur de collages de photos

Contrôle parental Scrnlink

Nous terminons cette sélection de nouvelles applications pour Android avec Scrnlink Parental Control, une application de contrôle parental gratuite très complète qui dispose d’une série de fonctions très utiles telles que le contrôle du temps d’écran, la surveillance de l’emplacement de vos enfants, les rapports d’activité des enfants, le filtrage des sites Web malveillants ou bloquer les jeux et/ou la pornographie.

Google Play Store | Contrôle parental Scrnlink