6 téléphones portables de 2022 qui sont passés complètement inaperçus

Nous passons en revue certains des mobiles 2022 qui auraient mérité d’être plus populaires.

Le ZTE Axon 40 Ultra est passé inaperçu, mais c’est l’un des meilleurs smartphones de 2022 / Image :

2022 touche à sa fin, et au cours des douze derniers mois, nous avons assisté à l’arrivée de smartphones de toutes sortes et pour tous les goûts. Parmi eux, certains des meilleurs smartphones que nous ayons vus depuis longtemps.

Les 21 analyses Netcost-security.fr les plus lues en 2022

Mais tous n’ont pas eu la même chance. Parmi tous les smartphones lancés tout au long de 2022, certains sont passés inaperçus du grand public malgré des raisons impérieuses de conquérir le marché. Plus précisément, six d’entre eux méritaient, à notre avis, une plus grande reconnaissance que celle qu’ils ont finalement reçue.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Fusion

Bien qu’étant l’un des derniers arrivés, le Motorola Edge 30 Fusion semble être passé injustement inaperçu sur le marché. C’est un smartphone attrayant, avec des spécifications haut de gamme et un écran d’excellente qualité avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz.

Dans son analyse, nous avons souligné combien il proposait pour un prix bien inférieur à celui de la plupart des mobiles haut de gamme du marché. Aujourd’hui, en plus, vous pouvez obtenir beaucoup moins cher.

EN DIRECT X80 Pro

EN DIRECT X80 Pro

C’est l’un des téléphones avec le meilleur appareil photo du marché en 2022, mais pour une raison quelconque, le VIVO X80 Pro n’a pas obtenu le succès qu’on attendait de lui.

Il est doté d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, d’un fantastique écran Samsung E5 de 6,78 pouces avec technologie LTPO et de l’un des systèmes de caméra les plus polyvalents et avancés que nous ayons jamais testés. Il est vrai que son prix est un peu élevé, et se situe au niveau de modèles comme les derniers iPhone ou les modèles « Ultra » de Samsung. Pourtant, c’est un appareil qui vaut certainement l’argent.

ZTE Axone 40 Ultra

ZTE Axone 40 Ultra

Déjà dans son analyse, je l’appelais « le joyau caché du haut de gamme en 2022 », et c’est que le ZTE Axon Ultra a disparu bien qu’il soit l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de 2022.

Son design élégant se combine parfaitement avec son impressionnant écran AMOLED Quad HD + de 6,8 pouces sans découpes grâce à une caméra intégrée sous l’écran, et à part cela, il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un système de caméra principal formé de trois capteurs de 64 mégapixels chacun.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12X est l’un des smartphones les plus équilibrés de tout le catalogue Xiaomi en 2022. Et, malgré cela, son succès a été très limité par rapport à celui des autres modèles de la marque.

Pour moins de 500 euros, on a un smartphone avec le super design du Xiaoomi 12, le même écran AMOLED de 6,28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et le même système de caméra, mené par un capteur de 50 mégapixels.

La seule différence réside dans l’utilisation d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui remplace le Snapdragon 8 Gen 1. Cependant, ce processeur s’est avéré capable de délivrer d’excellentes performances et une grande efficacité.

ASUS Zenfone 9

Xiaomi 12X

Une bête dans un format compact. Nous sommes tombés amoureux de l’ASUS ZenFone 9 pour sa capacité à rassembler des spécifications dignes des meilleurs téléphones du marché dans un châssis d’un peu plus de 14 centimètres de haut. Pour cette raison, nous sommes attristés de voir que son accueil sur le marché n’a pas été aussi bon qu’il le mérite.

C’est sans aucun doute le smartphone haut de gamme parfait pour ceux qui recherchent un petit mobile. Il se distingue par ses performances, son écran, la qualité de son appareil photo et son logiciel propre.

HONOR Magic4 Pro

HONOR Magic4 Pro

HONOR a montré en début d’année qu’il avait tout pour se battre à nouveau pour la couronne du meilleur mobile du marché. Il l’a fait avec son fantastique Magic4 Pro, un téléphone qui, malgré ses nombreux avantages, a été éclipsé par certains des smartphones les plus populaires du marché.

Tiene todo lo que se le puede pedir a un smartphone premium en 2022 (incluido un precio de cuatro cifras): procesador Snapdragon 8 Gen 1, cámara trasera triiple con teleobjetivo, carga ultrarrápida de 100 W, pantalla LTPO con tasa de refresco hasta 120 Hz , beaucoup plus.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.