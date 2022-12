10 téléphones Nokia qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, ont existé

N-Gage, Nokia 7600… Si certains de ces modèles vous semblent familiers, nous allons ouvrir la boîte de la nostalgie avec ces étranges designs de la firme finlandaise.

Entendre le mot Nokia peut nous rendre nostalgique, rire ou les deux. La marque est très connue non seulement pour ses téléphones portables robustes, avec des batteries qui durent des semaines, mais aussi pour ses designs uniques.

Alors que les entreprises se concentrent sur les paris sur les appareils photo ou sur les fonctionnalités des téléphones intelligents aujourd’hui, Nokia préfère parier sur des téléphones comme le Nokia 5710 XpressAudio. Grâce à cela, Nokia a réalisé quelque chose que très peu de marques ont pu réaliser, en entrant dans l’histoire avec leurs designs.

Si vous faites partie de ceux qui ont été transportés, comme nous, à l’époque où nous essayions de battre nos amis dans le Snake classique de l’ancien Nokia, vous n’êtes pas seul, puisque nous avons décidé de compiler nos 10 téléphones portables classiques préférés de Nokia, pour se souvenir des temps passés.

1.Nokia 3650 (2002)

Alors que d’autres entreprises concentraient leurs efforts sur l’inclusion de claviers rectangulaires à l’époque, Nokia a voulu donner une tournure à l’industrie en introduisant un terminal avec un clavier arrondi. Ainsi est né le 3650. Ce téléphone a été le premier téléphone avec appareil photo intégré vendu en Amérique du Nord.

Ce terminal Nokia n’a finalement pas du tout été apprécié, car il a reçu beaucoup de critiques. De nombreux propriétaires souhaitaient un appareil de la série 60 avec un clavier conventionnel, car l’industrie se concentrait sur le clavier rectangulaire. Un geste risqué pour le Nokia habituel.

2.Nokia 7600 (2003)

Qui en 2003 ne se souvient pas avoir voulu acquérir ou avoir eu un Tamagotchi, le petit appareil dans lequel il fallait s’occuper d’un animal de compagnie virtuel, semblable (en économisant les distances) à Pou.

Nokia voulait fabriquer son propre mobile Tamagotchi et… alors que les téléphones avaient un design prédéfini, Nokia a compressé la taille du mobile au maximum pour fabriquer le 7600.

Son design atypique, avec un clavier autour de son petit écran et son design en forme de larme faisait ressembler l’appareil à ce qui pourrait être un vieil iPod nano. Avec ses 123 grammes et ses 8,7 x 7,8 centimètres de diamètre, il faisait que le terminal ne passait pas inaperçu à cette époque.

3.Nokia 6800 (2003)

Sans aucun doute, ce terminal était un avant et un après dans l’industrie. Lassé d’écrire des messages à l’ancienne, c’est-à-dire d’appuyer plusieurs fois sur une touche pour obtenir la lettre souhaitée, Nokia a décidé de changer les choses en fabriquant un téléphone mobile doté d’un clavier QUERTY complet.

Dans cette conception, nous avions le clavier rectangulaire typique que tout le monde utilisait, mais lorsque nous devions écrire des e-mails ou des messages plus longs, l’écran était en deux et le clavier s’ouvrait en deux, formant avec les deux moitiés un clavier QWERTY fonctionnel, similaire à ce qui serait soyez le Galaxy Fold aujourd’hui.

4.Nokia N-Gage (2003)

Il a marqué un avant et un après dans l’industrie. À cette époque, la plupart des téléphones étaient basés sur l’envoi, la réception d’appels et l’envoi de SMs. Il n’y avait pas de téléphones de jeu spécialisés jusqu’à ce que Nokia dise le contraire.

La naissance de N-Gage a coïncidé avec le départ de Nintendo avec sa Game Boy Advance SP et Pokémon Ruby, faisant que la plupart des fans préfèrent la console portable au téléphone Nokia.

Même ainsi, le concept était clair, avoir un mobile prêt à jouer. Il avait une forme plus ergonomique et avait une disposition horizontale (sur les verticales de la date).

5.Nokia 3200 (2003)

Le seul téléphone qui a enregistré de nombreuses ventes cette année-là était le Nokia 3200. Il était vendu au jeune public et possédait des caractéristiques uniques.

Avec ce téléphone, nous pourrions échanger les coques pour avoir un nouveau design. Imaginez aujourd’hui un Xiaomi qui pourrait changer de design à volonté, en achetant des coques interchangeables. Tout un exploit pour Nokia à l’époque.

6.Nokia 7700 (2003)

Poursuivant avec la liste des téléphones en 2003 à mettre en évidence, le Nokia 7700 était le seul à ne pas arriver sur le marché. C’était un téléphone conçu pour le multimédia.

Avec son design inhabituel, le téléphone arborerait un écran tactile avec un appareil photo, une radio FM, Bluetooth et un navigateur Web. Son design rappelait le casque des pilotes du X Wing.

7.Nokia 7280 (2005)

Nous nous sommes reposés pendant un an pour arriver à 2005, avec un design plus curieux. Ressemblant davantage à un flash d’effacement de mémoire de Men In Black, le Nokia 7280 était censé être un téléphone inspiré de l’iPod.

Doté d’un tout petit écran et montrant l’appareil photo lorsqu’on déplie l’une de ses parties, le Nokia 7280 disposait d’une navigation avec une molette tactile, similaire aux iPods de l’époque. C’était très étrange, peut-être le plus sur la liste.

8.Nokia N90 (2005)

L’un des téléphones les plus connus de la firme Nokia. En quelques secondes, nous sommes passés d’un mobile fonctionnel à une caméra vidéo de l’époque, utilisant l’écran pour visualiser ce que nous enregistrions.

Le problème principal? Ta caméra. La qualité vidéo n’était pas la meilleure et répondre aux appels entrants était un problème.

9.Nokia 3250 (2005)

Le Nokia 3250 aurait pu être le cube Rubik le plus simple à ce jour, car il disposait d’un clavier rotatif qui, lorsqu’il était tourné à 360 degrés, disposait de commandes de base pour jouer de la musique.

On ne comprend pas pourquoi Nokia a voulu faire un clavier qui tournait pour avoir des commandes multimédias car elles étaient rares. Nous pourrions sauter la chanson, faire une pause ou revenir en arrière. Aurait pu implémenter d’autres touches supplémentaires pour faire bon usage de l’espace.

10.Nokia 7370 (2005)

En terminant avec la liste des modèles, c’était l’un des plus populaires de la marque. Orné d’un motif floral dans l’une de ses versions, le téléphone faisait pivoter son écran pour l’ouvrir ou le fermer.

Une fois ouvert, en bas, nous avions un clavier fonctionnel avec des commandes multimédias à mi-chemin. C’était un téléphone populaire car il améliorait la portabilité, avec différentes couleurs qui ont stimulé les ventes de ce terminal.