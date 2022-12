Ces 7 anciens téléphones Samsung seront sans WhatsApp à partir du 1er janvier

WhatsApp cessera de prendre en charge certains anciens téléphones la semaine prochaine. Ces modèles Samsung seront concernés.

WhatsApp cessera d’être compatible avec certains anciens téléphones Samsung

Comme d’habitude chaque début d’année, WhatsApp mettra à jour sa liste d’appareils pris en charge à partir du 1er janvier, et certains téléphones ne seront plus compatibles avec l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Parmi les modèles concernés par ce changement, il est possible de retrouver quelques vieux smartphones Samsung. Au total, ce sont 7 mobiles de la société sud-coréenne qui, à compter du 1er janvier 2023, ne seront plus compatibles avec WhatsApp.

WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces téléphones Samsung à partir de la semaine prochaine

Si vous avez l’un des mobiles Samsung inclus dans la liste d’arrêt du support WhatsApp, à partir du 1er janvier, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp comme application de messagerie instantanée. Cette liste comprend certains modèles mythiques tels que le Samsung Galaxy S2, le Galaxy Ace 2 ou le Galaxy S3 Mini, ainsi que d’autres modèles qui n’ont pas reçu la mise à jour vers Android 5.0 Lollipop à leur époque. La liste complète comprend sept mobiles et est disponible ci-dessous :

Samsung Galaxy Ace 2

noyau de galaxie samsung

samsung galaxy s2

Le mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Tendance II

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Si vous avez l’un de ces mobiles, ou connaissez quelqu’un qui l’utilise encore, il est recommandé de trouver un moyen de mettre à jour vers un modèle plus récent, qui a une version d’Android publiée ces dernières années. Sinon, il ne sera pas possible de continuer à utiliser l’application pour discuter avec vos amis et votre famille.

En ce sens, il convient de rappeler qu’à partir du 1er janvier 2023, pour continuer à utiliser WhatsApp, il faudra disposer d’un smartphone Android avec une version supérieure à Android 4.1, ou d’un iPhone mis à jour vers iOS 12 ou une version ultérieure. version.