C’est le meilleur appareil que j’ai testé en 2022

2022 touche à sa fin et il est temps de faire le point : quel aura été le meilleur appareil qui soit passé entre mes mains cette année ?

Avec la maison numérique comme protagoniste principal, cette année, je suis très clair sur ce qui a été le meilleur « gadget » que j’ai essayé… Prix pour Roborock !

En raison de notre travail ici chez Netcost-security.fr, nous avons sûrement la possibilité de nous considérer comme des voix autorisées lorsqu’il s’agit de parler de gadgets et de smartphones, car chaque année, des dizaines d’appareils passent entre nos mains à la fois pour les analyser et, personnellement, pour les essayer ou les utiliser. eux dans notre quotidien.

Et maintenant que 2022 touche à sa fin, il est temps de passer en revue avec vous quel(s) gadget(s) nous a le plus surpris cette année, et qui dans mon cas dans ce cours n’est pas un smartphone mais un produit axé sur la maison numérique , un marché en croissance et en développement, avec le nettoyage automatisé comme protagoniste principal.

Et c’est que oui les amis, je suis très clair que le meilleur appareil que j’ai essayé cette année, celui que j’achèterais sans hésiter et celui que j’achèterai sûrement quand je devrai remplacer mon aspirateur robot actuel, et c’est que ce Roborock S7 MaxV Ultra mérite pour moi le prix du meilleur gadget que j’ai utilisé en 2022.

Roborock S7 MaxV Ultra, analyse : si vous allez investir dans un robot aspirateur, que ce soit dans celui-ci

Que nous offre le Roborock S7 MaxV Ultra, et pourquoi est-ce le meilleur gadget de 2022 pour moi ?

Si nous parlons de maisons numériques et d’un appareil qui ne peut manquer aujourd’hui dans aucune maison avec des intégrations domotiques, il s’agit sans aucun doute d’aspirateurs robots intelligents, car l’automatisation du nettoyage quotidien est quelque chose qui nous donne du temps pour d’autres tâches importantes ou si importantes. nous pouvons profiter avec le nôtre.

Et si nous parlons d’aspirateurs robots intelligents, voici Roborock avec des gadgets fiables, de la plus haute qualité, conçus avec la fonctionnalité comme produit phare et aussi avec des prix toujours justes pour ses possibilités et sa concurrence.

Dans ce cas, nous avons affaire à un appareil très haut de gamme, avec une station polyvalente qui non seulement charge le Roborock S7 MaxV mais le nettoie également, même en lavant la vadrouille, en la vidant et en la remplissant d’eau, pour toujours l’avoir prêt à l’action sans aucune intervention de notre part en 7 ou 8 semaines.

C’est un nouveau niveau de nettoyage sans surveillance, et c’est aussi que le robot aspire avec beaucoup plus de puissance que ses prédécesseurs, passe la vadrouille et peut frotter grâce à un système innovant VibraRise capable de faire vibrer la vadrouille jusqu’à 3 000 fois par minute, nettoyant toute la saleté incrustée, avec la possibilité de soulever automatiquement la toile de 5 millimètres lorsque des surfaces textiles telles que des tapis ou des moquettes sont détectées.

Non seulement cela, et c’est que la nouvelle IA, la navigation LiDAR avec lumière 3D structurée et un système à double caméra avec mesure de profondeur et cartographie intelligente vous permettent de vous déplacer dans la maison en évitant les obstacles et en nettoyant sans que nous ayons à nous soucier des enchevêtrements, des bosses ou qui nous jette des plantes ou quoi que ce soit d’autre, quelque chose d’essentiel si nous voulons un nettoyage sans surveillance.

Et tout cela avec la meilleure connectivité que Roborock enseigne, ce qui nous permet de programmer le nettoyage avec son application, de gérer jusqu’à 4 cartes 3D avec des zones interdites et la détection automatique de l’environnement, et même de personnaliser le nettoyage dans chaque pièce avec différents niveaux d’eau et puissance d’aspiration.

Pour cela, c’est actuellement l’appareil de nettoyage total, et maintenant aussi avec beaucoup plus d’autonomie et moins d’entretien pour rendre la vie encore plus facile.

Où acheter le Roborock S7 MaxV Ultra au meilleur prix

Je suppose qu’on s’y attendrait compte tenu de ses possibilités, mais il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un appareil bon marché, évidemment, mais de ce qui est probablement le meilleur robot de nettoyage du marché, du moins actuellement.

Et pourtant, malgré le fait qu’avoir le meilleur coûte toujours cher, ce Roborock S7 MaxV est présenté à un coût assez en ligne avec le marché et très en ligne avec sa concurrence directe, un prix qui nous semble très juste et aussi dans des forfaits qui nous permettront de choisir dans quelle mesure nous voulons automatiser le nettoyage en payant plus ou moins cher ses bases polyvalentes.

D’ici, vous pouvez commander votre unité du meilleur Roborock, et je peux attester que cela en vaudra la peine… C’est le meilleur que j’ai essayé en 2022 !

Roborock S7 MaxV (avec station de charge de base) :

Roborock S7 MaxV

Roborock S7 MaxV (sur PcComponents) | 718,99 € 799,00 €

Roborock S7 MaxV Plus (avec station de vidage automatique) :

Roborock S7 MaxV Plus

Roborock S7 MaxV Plus (dans PcComponentes) | 1 152,70 € 1 199,00 €

Roborock S7 MaxV Ultra (avec station d’accueil polyvalente) :

Roborock S7 Max V Ultra

Roborock S7 MaxV Ultra (dans PcComponentes) | 1 318,99 € 1 399,00 €

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.