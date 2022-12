Un mois après son arrivée sur le marché, ce Samsung Galaxy A reçoit Android 13 avec One UI 5

La mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 arrive déjà sur le Samsung Galaxy A23 5G aux États-Unis avec la version du firmware A236U1UEU1BVL1.

Le Samsung Galaxy A23 5G dans ses quatre teintes disponibles

Nous sommes à l’avant-dernier jour de l’année 2022 et Samsung continue de déployer la dernière version d’Android dans ses meilleurs terminaux, y compris ceux de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

Une bonne preuve en est qu’après avoir appris que le géant coréen avait sorti la mise à jour d’Android 13 sur son Galaxy le moins cher du marché, le Galaxy A04s, voilà que nous venons d’apprendre que Samsung lance également cette mise à jour sur l’un de ses Galaxy A dernier, le Samsung Galaxy A23 5G.

Android 13 et One UI 5 sont désormais disponibles sur le Samsung Galaxy A23 5G

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 dans les versions déverrouillées du Samsung Galaxy A23 5G des opérateurs américains, notamment AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Cricket, Comcast , C-Spire et US Cellular.

Cette nouvelle mise à jour du système, qui arrive sur le Galaxy A23 5G aux États-Unis avec la version de firmware A236U1UEU1BVL1, n’inclut pas le correctif de sécurité le plus récent, mais plutôt celui de novembre, qui corrige un total de 46 vulnérabilités et problèmes de confidentialité et la sécurité, parmi lesquelles il faut souligner celle qui permettait un contrôle d’accès inapproprié pour les informations du proxy, corrige des dizaines d’erreurs générales et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

En plus du correctif de sécurité de novembre 2022, cette nouvelle version logicielle apporte également au Galaxy A23 5G toutes les dernières One UI 5.0 et Android 13 comme une interface utilisateur remaniée basée sur Material You avec une palette de couleurs étendue, un nouvel écran écran de verrouillage entièrement personnalisable , de nouveaux widgets qui peuvent être empilés pour économiser de l’espace sur l’écran d’accueil, un nouveau pack d’icônes pour les applications Samsung natives et l’intégration OCR dans les applications Appareil photo et Galerie.

Le Samsung Galaxy A23 5G a été lancé il y a à peine un mois avec One UI 4.1 basé sur Android 12, il vient maintenant d’être mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 et devrait recevoir au moins deux autres mises à jour du système d’exploitation Android.

Une fois cette mise à jour étendue au reste des régions du monde, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée sur votre Galaxy A23 5G, simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

