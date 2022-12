Samsung embauche l’ancien designer de Mercedes Benz pour prendre en charge le design du futur Galaxy

Hubert H. Lee sera le responsable du design du prochain Samsung Galaxy. Auparavant, il était le designer en chef de Mercedes Benz en Chine.

L’équipe de conception « expérience mobile » de Samsung a un nouveau chef. La société a annoncé la signature d’Hubert H. Lee en tant que vice-président exécutif et responsable de la partie design de la division Samsung en charge de la conception des smartphones, wearables et tablettes de l’entreprise.

Lee s’est fait un nom dans son domaine après avoir été designer en chef chez Mercedes Benz Chine. Désormais, Samsung pourra appliquer sa vision et toute son expérience au développement des nouveaux appareils de la famille Galaxy.

L’équipe de conception de Samsung Galaxy change de direction

Comme l’a confirmé la marque elle-même, Hubert H. Lee sera désormais en charge de diriger l’équipe de conception de Samsung Mobile Experience, responsable des modèles des séries Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Tab et Galaxy Watch, entre autres.

Son point de vue unique et visionnaire contribuera à façonner l’apparence du Galaxy, en s’appuyant sur la philosophie de conception distinctive que les utilisateurs connaissent et apprécient.

Depuis quelques années, certains constatent un certain manque d’innovation dans le design des smartphones et smartwatches Samsung, avec une ligne esthétique de plus en plus similaire entre les différentes gammes d’appareils qui composent son catalogue.

Même s’il faudra encore du temps pour voir comment le langage de conception de Samsung évolue sous les ordres de Lee, il faut s’attendre à ce qu’avec l’arrivée des nouvelles générations, nous assistions à de plus en plus de changements en termes d’esthétique et de fonctionnalité.

Hubert H. Lee a travaillé comme directeur de la création pour Mercedes-Benz pendant un certain temps, jusqu’à ce que la société allemande le promeuve au poste de concepteur en chef de la division Advanced Design de son siège social californien. Maintenant, il dit qu’il est « excité » de rejoindre « une entreprise qui est à la pointe de l’innovation mobile et de diriger l’équipe chargée de créer de nouvelles expériences mobiles à travers l’art du design ».