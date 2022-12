Google avait un plan pour améliorer le processeur du Pixel... mais Qualcomm est allé de l'avant

Google a envisagé d’acquérir Nuvia, la startup fondée par d’anciens employés d’Apple et de Google, spécialisée dans le développement de processeurs.

Le processeur Tensor G2 équivaut à une puce Qualcomm d’il y a quelques générations en termes de puissance brute / Image :

Début 2021, Qualcomm a acquis le groupe Nuvia, composé, entre autres, de deux anciens concepteurs de puces Apple et d’autres anciens employés de Google. La société californienne a acquis la startup pour 1,4 milliard de dollars, dans le but d’élargir les horizons de l’entreprise en matière de développement de microprocesseurs.

Mais l’histoire aurait pu être très différente. Comme révélé dans un rapport de The Information, Google était sur le point d’acquérir Nuvia dans le but de renforcer sa division axée sur le développement de Tensor, le processeur qui donne vie aux appareils de la série Google Pixel.

Intel, Qualcomm, Microsoft et Google font une offre pour racheter Nuvia

Dans le rapport, il est précisé que quatre des plus grands géants de la technologie au monde avaient l’acquisition de Nuvia parmi leurs plans. Des sources proches de l’entreprise affirment que Microsoft, Intel et Google, ainsi que Qualcomm, envisageaient d’acquérir l’entreprise avant janvier 2021.

Etant donné que les premiers Google Pixels dotés d’un processeur Tensor étaient les Pixel 6, lancés fin 2021, il semble clair que Google cherchait un moyen de faire évoluer sa division axée sur le développement de microprocesseurs, et l’acquisition de Nuvia aurait pu été un net coup de pouce dans vos plans.

En ce sens, il convient de mentionner que deux des co-fondateurs de Nuvia avaient déjà travaillé pour Google dans le passé. L’un d’eux, en fait, a participé en tant que leader de l’architecture au développement d’un projet non spécifié, qui s’est révélé plus tard être le processeur Tensor qui a donné vie au Pixel 6.

Enfin, Qualcomm a repris Nuvia en janvier 2021 et a présenté cette année son premier CPU basé sur la technologie Nuvia, baptisé Qualcomm Oryon. Ce processeur devrait d’abord atteindre les PC et les ordinateurs de bureau, avant de passer à d’autres plates-formes, telles que les smartphones et les équipements de réalité étendue.