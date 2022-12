Contre toute attente, les ventes de mobiles pliants ne cesseront de croître en 2023

Les mobiles pliables se vendront mieux que jamais en 2023, selon les analystes.

Les téléphones mobiles comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 ont réussi à trouver leur place sur le marché, et tout semble indiquer que de plus en plus de téléphones pliables seront vendus

Ses prix sont les plus élevés du marché de la téléphonie mobile. De plus, tous les signes pointent vers une récession économique mondiale qui approche, et depuis quelque temps, nous assistons à une chute des ventes de téléphones portables. Et, même ainsi, tout semble indiquer que 2023 sera l’année où les téléphones portables pliables se vendront mieux que jamais.

Cela se reflète dans le dernier rapport de CounterPoint Research, où ils suggèrent que les ventes de smartphones pliables augmenteront d’environ 52 % au cours de la prochaine année 2023.

La récession n’arrête pas de plier

Sur l’ensemble de l’exercice 2022, et à défaut de connaître les données exactes pour ce dernier trimestre de l’année, on sait que les ventes de smartphones pliables seront d’environ 14,9 millions d’unités expédiées. Seulement au cours des trois premiers trimestres de l’année, la croissance des ventes de ce type d’appareil par rapport à l’année précédente a été de 90%.

Il y a donc des raisons impérieuses de croire que les smartphones pliables vont continuer à se développer. Alors que des marques telles que Samsung, Honor, Xiaomi ou OPPO continuent de miser sur ce type d’appareil, les acheteurs auront le choix entre une plus grande variété de pliables. A cela, il faut ajouter des prix qui ne sont plus aussi élevés qu’au début de ce type d’appareil, et qui se rapprochent désormais davantage de ceux des smartphones du segment ultra-premium.

Les chiffres sont minuscules lorsqu’ils sont placés dans le contexte du marché plus large, mais si nous regardons le segment ultra-premium toujours important (1 000 $ et plus), nous voyons que les pliables commencent à s’imposer. Dans cette catégorie, les pliables ont atteint des parts d’expédition à deux chiffres cette année, et nous prévoyons qu’ils dépasseront 20 % d’ici 2023 – Tarun Pathak, responsable de la pratique mondiale des smartphones chez Counterpoint

On s’attend à ce que d’autres marques, telles que Google ou OnePlus, lancent également leurs paris dans ce domaine, ce qui ouvrirait davantage la gamme d’options disponibles. En ce sens, les analystes soulignent que les smartphones pliables commencent déjà à s’installer dans le segment le plus cher du marché de la téléphonie, et qu’en 2023, la part de ce type d’appareil pourrait atteindre 20 %.