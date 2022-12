Au-delà du Pixel 7 : 13 nouveaux produits et services Google lancés en 2022

En plus du Pixel 7, de la Pixel Watch et des Pixel Buds Pro, Google a lancé un certain nombre d’autres appareils et services cette année.

Les Pixel 7, Pixel Buds Pro et Pixel Watch font partie de la famille d’appareils Google lancée en 2022

Maintenant que l’année touche à sa fin, il est temps de passer en revue les meilleures sorties qui ont été produites ces derniers mois. Google, la société « mère » d’Android et de nombreux services que nous utilisons au quotidien, a profité de cette année pour lancer une bonne poignée de produits et de plateformes différents, ainsi que pour améliorer ceux qui existent déjà.

La société elle-même passe en revue 22 des lancements effectués tout au long de cette année sur son blog officiel. Nous avons voulu rester avec les 13 meilleurs et les plus importants, qui ont sans aucun doute marqué un avant et un après.

Les meilleures nouvelles de Google en 2022

Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : ce n’est pas un hasard si le mot « raffinement » est présent dans le titre de nos deux tests, celui du Pixel 7, et celui du Pixel 7 Pro. Avec sa nouvelle génération de smartphones, le La société a enfin réussi à s’implanter sur le marché de la téléphonie, avec deux téléphones attractifs et compétitifs dont le prix en fait deux des téléphones portables avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Google Pixel Buds Pro : Lancés au milieu de l’année, les Pixel Buds Pro sont le premier pari de Google sur l’audio sans fil premium. Ce sont des écouteurs de haute qualité, qui se distinguent par leur excellente qualité sonore et par l’un des systèmes de suppression de bruit les plus efficaces.

Google Pixel Watch : Google complète son portefeuille hardware pour cette année 2022 avec la Pixel Watch, sa première smartwatch basée sur la plateforme Wear OS et développée par Fitbit.

Google Pixel 6a : Avant l’arrivée du Pixel 7, Google en a profité pour fêter le lancement de son traditionnel Pixel pas cher. Le Pixel 6a a été l’une des grandes révolutions de cette année, car il propose des fonctionnalités similaires à celles du Pixel 6 de l’année dernière, pour un prix bien inférieur.

Android 13 : Bien sûr, la dernière version d’Android ne pouvait pas manquer. Cette année, c’est au tour d’Android 13, une mise à jour incrémentielle qui vient continuer à s’appuyer sur les fondations établies par Android 13, améliorant des aspects tels que la confidentialité du système.

Photo Unblur : Avec le Pixel 7, Google a introduit diverses fonctionnalités de photographie, y compris « Photo Unblur ». Il s’agit d’une option basée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, qui permet de corriger les photos floues, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis leur prise, ou l’appareil qui a été utilisé pour les prendre.

Chromecast avec Google TV (HD) : Après le succès de son premier Chromecast avec Google TV, l’entreprise a décidé d’apporter l’expérience à un plus grand nombre de personnes avec une version plus abordable qui limite la résolution maximale à la Full HD.

Nest WiFi Pro : Un autre des grands lancements de Google cette année a été le Nest WiFi Pro, son routeur le plus avancé à ce jour, avec une conception entièrement repensée et une prise en charge du WiFi SE.

Nouvelle application Google Home : L’application Google a été entièrement repensée cette année pour donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs appareils, simplifier l’expérience et en profiter pour accueillir la norme Matter.

Nouveau design de Gmail : 2022 a également été l’année de la grande refonte de Gmail, basée sur le style Google Material 3, avec une boîte de réception unifiée et un accès rapide à des services tels que Google Meet ou Chat.

Recherche multiple : Probablement le plus grand changement apporté au moteur de recherche de Google depuis longtemps. La soi-disant « Multi-recherche » vous permet de combiner différents types d’entrées (images et texte, par exemple) pour effectuer des recherches plus précises.

Google Maps Immersive View : Avec Google Maps Immersive View, Google pousse la vue aérienne plus loin, avec des images photoréalistes de centaines de points de repère à travers le monde.

Google Wallet : En 2022, Google Pay est devenu l’histoire… en quelque sorte. Google Wallet est venu unifier les cartes de paiement, les documents d’identité, les documents de vaccination et bien plus encore en un seul endroit.

Ce ne sont que quelques-unes des nouvelles propositions que Google nous a laissées tout au long de l’année 2022. Il y en a beaucoup d’autres, et il ne fait aucun doute que l’entreprise a de grandes surprises préparées pour la prochaine année 2023. Toutes, bien sûr, nous allons suivez attentivement et nous vous le dirons de première main chez Netcost-security.fr.