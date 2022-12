La disponibilité de l’iPhone 14 Pro s’améliore après la baisse de la demande de Noël et l’augmentation de la production

La disponibilité de l’iPhone 14 Pro s’est considérablement améliorée, maintenant que la demande de Noël s’est atténuée, et la production de la plus grande usine d’assemblage du monde aurait atteint environ 70 % de sa pleine capacité.

Quelques modèles sont désormais disponibles pour un retrait immédiat dans certains magasins Apple, tandis que la boutique en ligne américaine de la société propose une livraison en 1 à 2 semaines pour la plupart des autres commandes…

Arrière plan

La production d’iPhone 14 Pro a été très durement touchée par une épidémie de COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, à Zhengzhou, en Chine. Connue familièrement sous le nom d’iPhone City, on estime que l’usine produit environ 80 % de l’offre mondiale d’iPhone.

Les travailleurs se sont plaints d’un manque de nourriture et de médicaments pendant l’épidémie, et un nombre important a choisi de quitter l’usine et de retourner dans leur ville natale.

Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir.

Le verrouillage à Zhengzhou lui-même a pris fin il y a un mois, mais l’usine de Foxconn a été classée comme « à haut risque » et obligée de continuer à utiliser la production en boucle fermée, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à un mois à la fois. La plupart des restrictions COVID-19 à l’usine ont ensuite été supprimées, mais certains ont affirmé que cela avait été en partie réalisé en décourageant les travailleurs malades de se faire tester.

La disponibilité de l’iPhone 14 Pro s’améliore

Dès la mi-novembre, Apple n’était déjà pas en mesure de garantir une livraison à temps pour Noël. Certaines estimations placent la production perdue à plus de 20 millions d’unités. Quel que soit le nombre réel, les choses étaient suffisamment mauvaises pour qu’Apple émette un avertissement sur les stocks rares.

Cependant, maintenant que le pic de la demande de cadeaux de Noël s’est atténué et que la production poursuit sa reprise progressive en Chine, la WSJ cite JP Morgan en notant que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro est revenue à des niveaux presque normaux.

« L’offre s’améliore et se rapproche lentement de la parité avec la demande », a écrit cette semaine l’analyste de JP Morgan Samik Chatterjee dans une note aux investisseurs à propos de l’iPhone 14 Pro. Les temps d’attente pour les consommateurs américains qui commandent les derniers modèles d’iPhone Pro, qui s’étendaient autrefois à 40 jours, se sont améliorés, selon JP Morgan. Aux États-Unis et en Chine, les sites Web d’Apple affichent des temps d’attente pour les modèles Pro d’environ une à deux semaines. Certains modèles et couleurs Pro sont disponibles pour un retrait immédiat dans certains magasins Apple des deux pays.

Le même rapport estime que la production dans iPhone City fonctionne désormais à environ 70 % de sa capacité, une amélioration spectaculaire par rapport au mois dernier.

La société de renseignements commerciaux TrendForce affirme qu’il est encore trop tôt pour se réjouir. Après avoir précédemment prévu qu’Apple expédierait 56 millions d’iPhones (tous modèles confondus) au premier trimestre 2023, il a maintenant rétrogradé ce chiffre à 47 millions, soit plus de 20 % de moins qu’au même trimestre cette année.

Foxconn tenterait de persuader les travailleurs de rester jusqu’en mars, offrant des primes d’une valeur de 700 dollars, soit près d’environ un mois de salaire.

Photo : Khara Woods/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :