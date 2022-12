2022, l’année où WhatsApp s’est mis en marche : 9 changements et améliorations apportés à l’application

Tout au long de l’année 2022, WhatsApp a reçu une bonne poignée de nouvelles sous la forme de nouvelles fonctionnalités. Passons en revue tous.

Améliorations des appels, mode multi-appareils, réactions… On passe en revue les meilleures nouveautés arrivées sur WhatsApp cette année

2022 est presque terminée, et avec elle une année importante pour l’application de messagerie la plus utilisée au monde. WhatsApp a considérablement évolué au cours des douze derniers mois, à travers des améliorations et des changements avec lesquels il aspire à continuer d’être le service de référence dans son domaine.

Maintenant que le début de la nouvelle année est à nos portes, nous voulions nous arrêter un instant et passer en revue, une par une, les meilleures nouvelles qui sont arrivées sur WhatsApp en 2022.

Améliorations du lecteur de mémos vocaux

Ce fut l’un des premiers changements apportés à l’application, et certainement l’un des plus importants également. Au début de l’année, le lecteur de mémo vocal WhatsApp a connu une révolution, ajoutant des fonctions telles que la possibilité de continuer à écouter les messages audio en quittant les chats, ou de mettre en pause et de reprendre l’enregistrement d’un mémo vocal sans avoir à revenir en arrière pour commencer. .

La visualisation des audios sous forme d’ondes a également été introduite, ou encore la possibilité d’écouter les messages vocaux avant de les envoyer.

Bien sûr, l’option d’accélérer les notes vocales à 1,5x ou 2x ne pouvait pas manquer, l’un des changements les plus attendus par les utilisateurs de l’application de messagerie, qui a finalement atterri sur WhatsApp au début de 2022.

Les communautés arrivent

Une autre fonction récemment débarquée sur la plateforme de messagerie est celle qui permet de créer des Communautés. En eux, les personnes intéressées par le même sujet peuvent rassembler différents groupes qui maintiennent une structure.

Il s’agit d’une version légèrement différente des chaînes Telegram, où les membres peuvent rejoindre et profiter d’outils non disponibles dans les groupes « normaux », tels que la possibilité de créer des sous-groupes, d’avoir plusieurs fils de discussion, de faire des annonces, etc.

Envoi de fichiers encore plus volumineux

Un changement apparemment mineur, mais très important est intervenu en début d’année, lorsque WhatsApp a annoncé l’arrivée de l’envoi de fichiers jusqu’à 2 Go, dépassant ainsi ce que proposent d’autres applications de messagerie, comme Telegram. Et pas seulement : selon divers tests, la vitesse d’envoi des fichiers est plus élevée dans WhatsApp par rapport aux autres applications de messagerie instantanée.

Réagir aux messages est désormais possible

Dans le but de réduire la saturation des SMs dans les chats individuels et de groupe, WhatsApp a introduit la possibilité de réagir aux messages avec des emojis, tout comme cela pouvait déjà être fait dans d’autres applications de messagerie.

Tout au long de l’année, WhatsApp a continué d’améliorer cette fonctionnalité, vous permettant de réagir aux messages avec n’importe quel emoji, et vous donnant même la possibilité de réagir aux états des autres utilisateurs.

Groupes avec plus de personnes

En plus d’augmenter la taille des fichiers pouvant être envoyés, WhatsApp a également décidé d’augmenter la limite de participants pouvant faire partie d’un groupe jusqu’à 512 personnes.

Nouvelles fonctionnalités de confidentialité

Cette année, WhatsApp s’est concentré sur la tentative d’améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs de sa plateforme, grâce à différentes mesures qui ont été très bien accueillies par la plupart du public.

L’un des premiers à arriver a été l’option de laisser les groupes « en silence », afin que le reste des participants ne le sache pas. Désormais, seuls les administrateurs sont informés qu’un membre a décidé de quitter le chat.

D’autre part, il est déjà possible de cacher que vous êtes en ligne sur WhatsApp à qui vous voulez.

Les messages en lecture seule ne sont pas arrivés sur WhatsApp cette année, mais la société a ajouté plusieurs améliorations à cette fonctionnalité au cours des derniers mois. L’un d’eux est le blocage des captures d’écran, il n’est donc plus possible de capturer les images reçues à l’aide de cette fonction.

WhatsApp Business évolue

2022 a également été une année importante pour la version de WhatsApp destinée aux entreprises et aux professionnels. De hecho, este 2022 se produjo uno de los cambios más relevantes de la historia de la plataforma, dado que se decidió abrir la API para que todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, pudieran beneficiarse de las ventajas que WhatsApp Business puede aportar a son affaire.

Un moteur de recherche d’entreprise a également été ajouté à l’application de messagerie elle-même, ce qui facilite la consultation de leurs données et accélère le processus de prise de contact via le service.

Avatars dans WhatsApp

Comme prévu depuis longtemps en voyant le travail de Meta sur d’autres plateformes, les avatars sont finalement arrivés sur WhatsApp en 2022, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres versions numériques, qui pourront ensuite être utilisées comme image de profil, ou de générer un pack d’stickers personnalisés.

WhatsApp lance des avatars 3D : vous pouvez donc créer le vôtre et commencer à l’utiliser

Pour le moment, l’utilisation des avatars dans WhatsApp est quelque peu limitée, même si de nouvelles fonctions seront ajoutées au fil du temps, comme la possibilité d’utiliser un avatar comme « filtre » dans les appels vidéo.

Les appels WhatsApp évoluent

Tout au long de 2022, nous assistons également à l’arrivée d’améliorations et de changements importants dans les appels WhatsApp et les appels vidéo.

En ce sens, les appels vidéo ont quadruplé la limite de participants pour atteindre 32, et la prise en charge de « l’image dans l’image » a été introduite dans la version de WhatsApp pour iOS.

D’autre part, dans les appels, l’option d’envoyer des messages ou de désactiver des participants spécifiques a également été introduite, ainsi qu’une fonction qui vous permet de créer et de partager des liens d’appel afin que d’autres personnes puissent les rejoindre.

En plus de toutes les nouvelles susmentionnées, WhatsApp a reçu d’innombrables petits changements et améliorations au cours de l’année dernière, que nous avons couverts chez Netcost-security.fr avec l’arrivée de chaque mise à jour d’application.