L’un des meilleurs vendeurs de Redmi en 2019 est déjà mis à jour vers MIUI 13 et Android 12

MIUI 13 commence à atteindre le Redmi 9T, l’un des smartphones les moins chers et les plus populaires de l’entreprise ces dernières années.

Il est désormais possible de mettre à jour le Redmi 9T, l’un des téléphones les plus populaires de Xiaomi, vers Android 12 avec MIUI 13

L’attente a été un peu plus longue que nous l’aurions souhaité, mais Xiaomi a enfin commencé à mettre à jour l’un de ses smartphones les plus populaires ces dernières années vers MIUI 13.

Nous parlons du Redmi 9T, un smartphone d’entrée de gamme lancé début 2021, qui ces derniers mois a connu un grand succès en combinant des spécifications fiables avec un prix attractif.

Désormais, les propriétaires dudit terminal peuvent déjà profiter de l’actualité d’Android 12 et des changements apportés par MIUI 13.

MIUI 13 arrive sur Redmi 9T en Europe

Comme confirmé via la chaîne MIUI Telegram, le Redmi 9T a commencé à recevoir sa première version de MIUI 13 basée sur Android 12 avec ROM V13.0.1.0.SJQEUXM. Il s’agit d’une version destinée aux appareils vendus en Europe qui, bien qu’elle soit actuellement disponible via le programme Mi Pilot, devrait atteindre tous les propriétaires d’appareils dans les prochains jours.

Android 12 arrive sur le Redmi 9T avec des améliorations de la stabilité du système et une réduction du décalage, selon le changelog officiel. Cependant, comme il s’agit de la première version basée sur Android 12, elle intègre également toutes les modifications de ladite version d’Android, ainsi que les nouveautés introduites par Xiaomi avec MIUI 13.

Comment mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI

Au fil des jours, la mise à jour atteindra Redmi 9T dans le monde entier via OTA. On s’attend à ce que ce soit la dernière mise à jour majeure du système d’exploitation du Redmi 9T, car il s’agit d’un smartphone lancé sur le marché avec Android 10, et avec cela, deux mises à jour majeures d’Android et de MIUI sont déjà réalisées.