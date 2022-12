OnePlus met à jour l’un de ses milieu de gamme les plus populaires vers Android 13 avec OxygenOS 13

La mise à jour Android 13 est déjà déployée sur le OnePllus Nord CE 2 Lite 5G indien avec la version du micrologiciel CPH2381_11_C.25.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G en bleu

Outre Samsung, un autre des fabricants qui continue de mettre à jour ses terminaux avec la dernière version d’Android avant la fin de l’année est OnePlus et donc après avoir récemment mis à jour les séries 8, 9 et 10, c’est maintenant au tour de l’un de ses meilleur milieu de gamme, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Comme ils nous le disent de GSM Arena, le fabricant chinois a déjà commencé à publier la mise à jour d’Android 13 avec OxygenOS 13 sur le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G en Inde et on s’attend à ce qu’il atteigne plus de régions du monde au cours de la prochaine semaines.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G reçoit la version stable d’OxygenOS 13 basée sur Android 13

Un utilisateur du forum de la communauté OnePlus a récemment partagé une capture d’écran où vous pouvez voir que la mise à jour stable d’Android 13 avec OxygenOS 13 arrive déjà sur le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G en Inde.

Dans ladite capture d’écran, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez vérifier que cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation est fournie avec la version du firmware CPH2381_11_C.25 et a une taille de téléchargement de 4,5 Go.

De même, cette nouvelle version du logiciel inclut le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois de décembre 2022. Ce correctif de sécurité corrige près d’une centaine de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corrige bon nombre d’erreurs générales et améliore les performances de l’appareil.

De plus, cette nouvelle mise à jour apporte également au OnePlus Nord CE 2 Lite 5G toutes les nouveautés d’OxygenOS 13, parmi lesquelles il faut souligner un nouveau design aquamorphique basé sur des éléments de la nature, un nouveau moteur d’animation qui promet des transitions plus fluides, la fonction Dynamic Moteur de calcul qui améliore la vitesse du système, la stabilité, la durée de vie de la batterie et l’expérience utilisateur globale et un nouveau mode d’affichage permanent amélioré et plus personnalisable.