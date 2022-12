Le mobile chinois inconnu avec appareil photo Samsung 108 Mpx et système d’exploitation Huawei HarmonyOS

Wiko a lancé une version modifiée du Huawei Nova 9 SE, avec un appareil photo de 108 mégapixels et HarmonyOS à l’intérieur.

Le Wiko 5G est un smartphone des plus particuliers : il s’agit essentiellement d’un Huawei Nova 9 SE avec un autre nom

Le veto américain de Huawei et le déclin de ce dernier dans le domaine des smartphones nous ont laissé dans l’étrange situation. De la découverte qu’HarmonyOS est essentiellement une version d’Android déguisée et non un système d’exploitation complètement nouveau comme l’entreprise l’avait confirmé, aux téléphones d’autres marques qui ressemblent étrangement aux modèles Huawei.

La position de Huawei sur le marché de la téléphonie mobile a tellement changé qu’aujourd’hui, il n’est même pas surprenant qu’il soit possible de trouver des téléphones Huawei lancés par d’autres marques qui, à première vue, n’ont que peu ou rien à voir avec Huawei. .

C’est le cas du nouveau produit phare de la firme française Wiko, une sorte de Huawei Nova 9 SE avec quelques changements esthétiques et un nom différent, qui a commencé à être vendu en Chine, et qui conserve même le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei dans son intérieur. .

Wiko 5G, un Huawei Nova 9 SE avec un autre nom et HarmonyOS à l’intérieur

Pour comprendre la raison de l’existence de cet appareil, il faut remonter un an en arrière, lorsque Huawei a pris la décision de commencer à licencier ses conceptions afin que les fabricants tiers puissent commencer à créer des produits basés sur eux. En fait, Wiko avait déjà profité de cette décision avec d’autres modèles, comme le Wiko T50 (une version modifiée du Huawei Nova 10z).

Il n’est donc pas surprenant que le nouveau Wiko 5G soit identique au Huawei Nova 9 SE dans la plupart des aspects, de la conception aux spécifications.

Il dispose d’un écran LCD Full HD+ de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695, d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 66 W et d’un appareil photo principal Samsung HM2 de 108 mégapixels avec une résolution d’ouverture f/1,9, et même le système d’exploitation HarmonyOS développé par Huawei.

Dans un premier temps, cet appareil ne devrait pas finir par franchir les frontières du marché chinois, contrairement à d’autres produits de l’entreprise marseillaise (qui a appartenu au chinois Tinno pendant un certain temps).

Son prix en Chine démarre à 269 euros au changement pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En France, la même version du Huawei Nova 9 SE peut être achetée pour environ 235 euros.

