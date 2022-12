Le OnePlus 11 est complètement filtré : ce sera l’un des haut de gamme chinois les plus attendus de 2023

La machine multimédia OnePlus fonctionne, et de Chine on nous présente maintenant les premières images « live » du OnePlus 11.

Il n’y a pas de secret pour ce qui sera le smartphone le plus ambitieux de l’histoire de OnePlus.

Après un INNO Day 2022 intéressant, nous savons déjà qu’OPPO va dépenser une bonne somme d’argent pour améliorer et ramener OnePlus à ses origines, même si pour l’instant la prochaine étape pour le fabricant de Shenzhen sera de nous présenter le 7 février 2023 à son smartphone le plus ambitieux, un OnePlus 11 déjà avec le sceau Hasselblad pour la meilleure photographie mobile dont les détails et même toutes ses spécifications techniques ont été anticipés.

Et maintenant, grâce à GizmoChina et à toutes les machines de battage médiatique que OnePlus a toujours gérées presque comme un héritage de Carl Pei, nous avons également les premières images en direct d’un modèle de pré-série du OnePlus 11, qui sert à confirmer que la conception qui a fui est le bon

Toutes les fonctionnalités du OnePlus 11 : une bête avec 16 Go de RAM et Snapdragon 8 Gen 2

Ainsi, nous pouvons déjà voir à quoi ressemble le nouveau flagship killer et le mobile le plus ambitieux de l’histoire de OnePlus, qui promettent également de nous vendre avec une stratégie à profit zéro pour se rapprocher à nouveau de ses premiers pas avec toute la meilleure technologie disponible mais plus proche et au meilleur prix.

Et pas d’amis, cette fois ne doutez pas de la qualité des fuites, car à l’approche d’une grande présentation, nous pouvons faire confiance à tout ce qu’ils nous disent beaucoup plus, en comptant dans ce cas que les OnePlus 11 et OnePlus 11 Pro seront découverts en Chine en janvier 4, en une semaine juste, donnant encore plus de crédibilité à l’information.

Images filtrées d’un OnePlus 11 de pré-série

Ainsi, on peut déjà s’attendre à un panneau avant avec des bords plus plats et un trou pour la caméra frontale qui sera situé dans le coin supérieur gauche du terminal, non centré. Dans ce coin supérieur gauche mais de l’arrière, le module photographique signé Hasselblad est placé, dans une sorte de péninsule qui semble dépasser du cadre latéral et rappelle vaguement le Galaxy S21.

La conservation de la caractéristique OnePlus Alert Slider est également confirmée, tandis que le bouton d’alimentation est placé dans le cadre droit du terminal dans une position qui semble très confortable dans la main.

De son côté, les commandes de volume se trouvent sur le cadre latéral gauche et sont physiques, avec une finition au dos qui ressemble à ce verre velouté Sandstone Black sur lequel la marque a déjà travaillé par le passé. Il y aura aussi une couleur verte, bien que dans son cas avec une finition brillante.

Concernant les fonctionnalités, eh bien, tous les secrets sont déjà leakés, c’est donc tout ce qu’on attend d’un OnePlus 11 prometteur, du moins sur le papier et dans sa fiche technique :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, résolution QHD (3 216 x 1 440 pixels), taux de rafraîchissement 10 bits et LTPO jusqu’à 120 Hz

Lecteur d’empreintes digitales intégré

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 ou 16 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage interne

Batterie 4 870 mAh (2 cellules)

Charge rapide de 100 watts

Caméra frontale 16 MP

Caméra arrière Hasselblad 50 MP (large) + 48 MP (ultra large) + 32 MP (téléobjectif)

Dimensions de 163,1 x 74,1 x 8,53 millimètres, 205 grammes de poids

Un haut de gamme à part entière qui profitera d’Android 13 avec le skin du firmware ColorOS 13 en Chine, qui sera remplacé par l’OxygenOS plus accepté en Europe lors de sa présentation sur nos marchés.

Ce dont nous ne savons rien, ce sont les prix, nous ne pouvons donc pas anticiper la date de commercialisation réelle ni combien d’argent tous ceux qui s’intéressent à l’un des smartphones les plus intéressants de l’année prochaine 2023 devront économiser.