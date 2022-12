AAPL a perdu mille milliards de dollars cette année alors que les livraisons d’iPhone devraient chuter en 2023

Apple a rencontré des difficultés avec l’iPhone 14 – en particulier le Pro et le Pro Max – cet automne lorsqu’une épidémie de COVID-19 en Chine a touché son partenaire de fabrication Foxconn. Maintenant, les actions de la société ont atteint un creux de 52 semaines s’élevant à un billion de dollars en valeur perdue alors que de nouvelles prévisions pour les défis de l’iPhone ont fait surface.

En novembre, Apple a averti les clients et les investisseurs de la façon dont la situation en Chine limitait sa capacité à produire suffisamment d’iPhone 14 Pro pour répondre à la demande.

Aujourd’hui, TrendForce a publié un rapport avec une révision de son estimation du nombre d’unités d’iPhone 14 qu’Apple vendra en 2022, ainsi qu’une prévision selon laquelle Apple aura du mal jusqu’en 2023.

Depuis octobre, TrendForce affirme que l’usine Foxconn responsable de la production de l’iPhone 14 n’a pas dépassé 70 % de sa capacité d’utilisation. Alors que Foxconn a fait aider une autre de ses usines, cela n’a apparemment pas été suffisant. « Compte tenu de cette situation, TrendForce a corrigé à la baisse sa projection sur le total des expéditions de tous les modèles d’iPhone 14 en 2022 à 78,1 millions d’unités. »

En ce qui concerne le premier trimestre de 2023, TrendForce indique également qu’il existe des problèmes de pénurie de main-d’œuvre en Chine qui ont commencé en décembre et « pourraient s’aggraver ».

Dans cet esprit, la société a réduit son estimation du premier trimestre 2023 pour les expéditions d’iPhone à 47 millions d’unités, ce qui représenterait une baisse de 22 % en glissement annuel.

« Cela a à voir avec le fait que le gouvernement chinois a apporté un changement significatif à sa politique de lutte contre les épidémies de COVID-19 et la préparation générale des vacances imminentes du Nouvel An lunaire. Certains signes indiquent également que la pénurie de main-d’œuvre pourrait s’aggraver. Ainsi, en plus des divers vents contraires qui affectent l’économie mondiale, Apple fait à nouveau face à un manque de main-d’œuvre qui contraint sa production d’appareils. TrendForce a corrigé à la baisse ses prévisions d’expéditions d’iPhone (y compris tous les modèles existants) au 1T23 à 47 millions d’unités, la baisse correspondante en glissement annuel atteignant 22 % ».

1 000 milliards de dollars de baisse

Les actions AAPL ont chuté d’un peu plus de 3% jusqu’à présent aujourd’hui, le cours de l’action atteignant un nouveau creux de 52 semaines à 125,92 $ lors des échanges intrajournaliers.

C’est en baisse par rapport au sommet de 52 semaines d’un peu moins de 183 dollars le 3 janvier 2022, lorsque Apple est devenue la première entreprise à atteindre une valorisation de 3 billions de dollars.

Cela porte la perte totale actuelle de la valeur AAPL à 1 000 milliards de dollars pour 2022, la capitalisation boursière se situant à 2 000 milliards de dollars.

Diversifier la production

Notamment, TrendForce indique qu’Apple ne s’appuiera pas uniquement sur Foxconn pour la production d’iPhone Pro à partir de l’iPhone 15 Pro Max.

« Depuis des années, Apple sous-traite l’assemblage des modèles d’iPhone Pro exclusivement à Foxconn. Cependant, en raison de l’impératif de la gestion des risques, l’embauche d’un deuxième fournisseur de SGE pour cette tâche est également à l’étude depuis un certain temps. Apple aurait prévu d’utiliser un autre fournisseur EMS en plus de Foxconn pour l’assemblage des modèles iPhone 14 Pro dans un avenir proche. Cela servira de banc d’essai pour diversifier ses partenaires et ses sites de production d’iPhone. De plus, en raison de la récente épidémie à Zhengzhou, Apple a également décidé d’employer Luxshare comme l’un des assembleurs du prochain iPhone 15 Pro Max. Cependant, la seule usine d’assemblage d’iPhone de Luxshare est située en Chine. Au Vietnam, Luxshare possède une usine d’assemblage d’accessoires liés à Apple, mais la société n’a actuellement aucun plan pour y installer une nouvelle ligne de production d’iPhone.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :