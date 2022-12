Ces 2 fonds d’écran sont parfaits pour les utilisateurs inconditionnels d’Android

Vous vous souvenez d’Android 3.0 Honeycomb ? Vous pouvez maintenant utiliser leurs fonds d’écran originaux sur n’importe lequel de vos appareils.

Ce n’était pas exactement l’une des versions d’Android les plus populaires parmi les utilisateurs, mais Android 3.0 Honeycomb a marqué un avant et un après dans l’histoire du système d’exploitation, car c’était la première version à introduire un design complètement renouvelé, connu sous le nom de « Holo ». . , et pour être la première édition du système à prendre en charge les tablettes.

Android a parcouru un long chemin depuis lors, à la fois dans la conception et les fonctionnalités. Cependant, il y a ceux qui manquent encore à l’ancienne esthétique du système d’exploitation Google. Pour tous, nous apportons aujourd’hui de bonnes nouvelles sous forme de fonds d’écran.

Les arrière-plans originaux en nid d’abeille, améliorés

Un utilisateur de Reddit a succombé à la nostalgie et a décidé d’adapter les légendaires fonds d’écran Android 3.0 pour une utilisation sur des appareils modernes dotés d’écrans haute résolution.

Pour ce faire, les images ont été transformées afin d’améliorer leur résolution et leur taille, tout en préservant la qualité. Ainsi, il est désormais possible d’utiliser les deux fonds d’écran originaux Android 3.0 Honeycomb sur les smartphones ou tablettes actuels, car ils peuvent être réalisés dans une haute résolution de 3840 x 2560 pixels, adaptés pour être utilisés sur pratiquement n’importe quel type d’appareil moderne.

Les images conservent l’esthétique « Holo » si caractéristique d’Android 3.0, qui n’était disponible que sur les tablettes puisque Honeycomb n’a jamais fini par atteindre les smartphones.

Les meilleurs fonds d’écran pour votre mobile

Pour le moment, seuls les fonds d’écran Android 3.0 sont disponibles, mais très probablement, petit à petit, de nouveaux fonds d’écran seront ajoutés à la collection d’autres versions mythiques d’Android. Si vous souhaitez télécharger les images dans leur plus haute qualité, il vous suffit d’accéder au dossier Post Img que nous laissons dans le lien sous ces lignes et d’enregistrer les deux fonds d’écran inclus.

Télécharger les fonds d’écran Android 3.0