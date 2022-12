Comme AirDrop, mais en mieux : cette application gratuite vous permet d’envoyer des fichiers entre iOS, Android, Windows et macOS

LANDrop est la meilleure alternative AirDrop à ce jour, avec prise en charge de toutes les principales plates-formes.

« AirDrop » d’Android s’appelle LANDrop : il est gratuit, open source et fonctionne sur toutes les plateformes.

Google a passé plusieurs années à essayer de faire du partage à proximité l’alternative ultime à AirDrop, permettant aux utilisateurs d’Android de partager facilement et rapidement des fichiers entre leurs appareils. Mais le manque de prise en charge de ce système par les principales plateformes, comme iOS, Windows ou MacOS, a limité son succès.

Heureusement, il existe toujours des alternatives tierces qui, profitant des capacités de chaque système d’exploitation, parviennent à créer des alternatives à AirDrop qui peuvent fonctionner sur Android, iOS, Windows, Linux et MacOS, vous donnant la possibilité de transférer des fichiers sans effort. entre différents appareils.

C’est le cas de l’application dont nous allons parler aujourd’hui : LANDrop. Il s’agit d’un outil gratuit et open source, qui exploite la puissance de la technologie Wi-Fi pour offrir une alternative à AirDrop qui fonctionne sur chacun des systèmes d’exploitation les plus utilisés au monde.

Transférer des fichiers entre vos appareils avec LANDrop

Comme ses créateurs l’indiquent sur le site officiel de LANDrop, l’outil vous permet de partager des fichiers tels que des images, des vidéos ou des documents entre tous ces appareils qui font partie du même réseau local. C’est-à-dire : tous ceux qui sont connectés au même réseau Wi-Fi.

L’application fonctionne sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux, vous pouvez donc transférer des fichiers entre pratiquement n’importe quel appareil. De plus, le transfert de fichiers est très rapide et la vitesse de la connexion Internet n’a pas d’importance, car la bande passante disponible du réseau local est utilisée.

Son fonctionnement est simple sur toutes les plates-formes. Il vous suffit d’installer l’application, et dès que vous l’ouvrez, vous pouvez changer le nom de l’appareil pour mieux l’identifier, activer ou désactiver le « mode découverte » qui lui permet d’apparaître comme un appareil disponible à transférer fichiers et choisissez les documents que vous souhaitez envoyer.

Sur Android, LANDrop est également intégré au menu « » du système d’exploitation, de sorte qu’il est beaucoup plus facile de transférer des fichiers depuis n’importe quelle application, que ce soit une galerie ou un gestionnaire de fichiers, par exemple. Il vous suffit de sélectionner le fichier à envoyer, de taper sur « » et de choisir LANDrop. Enfin, sélectionnez simplement l’appareil auquel vous souhaitez envoyer le document.

LANDrop ne consomme pas de données tarifaires et ne compresse pas ou n’affecte pas la qualité des fichiers. De plus, il utilise un algorithme de cryptage pour protéger les données et empêcher des tiers d’accéder à son contenu. L’organisation garantit également qu’aucune donnée personnelle n’est collectée, partagée ou stockée.

Il est possible de télécharger LANDrop via le site officiel de l’application, où sont disponibles les outils pour les différents systèmes d’exploitation avec lesquels LANDrop est compatible.

Télécharger Landdrop