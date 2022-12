Redmi Buds 4 Lite officiels : tout savoir sur les nouveaux écouteurs pas chers de Xiaomi

Les Redmi Buds 4 Lite sont la version la moins chère et la plus colorée des écouteurs entièrement sans fil de Xiaomi.

Les Redmi Buds 4 Lite arrivent en quatre couleurs différentes au choix.

Les Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro ont réussi à nous convaincre pour leur capacité à offrir une excellente expérience sonore à un prix extrêmement compétitif. Désormais, la marque entend aller encore plus loin, avec une version encore moins chère de ses écouteurs totalement sans fil.

Ce sont les Redmi Buds 4 Lite ou Redmi Buds 4 Youth Edition, une édition axée sur les jeunes, qui se distingue par son apparence colorée et son petit prix : ils ne coûtent que 20 euros à changer.

Redmi Buds 4 Lite, toutes les informations

Pesant seulement 3,9 grammes par écouteur, les Redmi Buds 4 Lite sont parmi les écouteurs entièrement sans fil les plus légers que nous ayons vus jusqu’à présent.

Ils sont livrés dans un étui disponible en quatre couleurs : noir et vert, noir, blanc et orange. Ils sont en plastique et leur boîtier de charge assure une autonomie allant jusqu’à 20 heures. La certification IP54 ne manque pas qui garantit leur résistance aux éclaboussures, et qui les rend adaptés à une utilisation sous la pluie ou lors de la pratique de sports sans craindre que la transpiration puisse les endommager.

Ils ont des pilotes de 12 millimètres qui promettent une bonne expérience sonore, et la connectivité Bluetooth 5.3 est incluse. De plus, ils sont compatibles avec le système d’appairage rapide MIUI, disponible sur les téléphones Xiaomi avec MIUI 12 et versions supérieures. Bien qu’ils n’aient pas de suppression active du bruit, ils intègrent une réduction du bruit dans les appels grâce à leur système de haut-parleurs.

Les écouteurs disposent d’une batterie qui assure jusqu’à cinq heures d’écoute avant de devoir passer par l’étui. Ceci, bien sûr, dispose d’un port de charge USB C.

Pour le moment, les Redmi Buds 4 Lite ne seront disponibles qu’en Chine, au même titre que le reste des produits récemment présentés par Redmi, comme le Redmi K60 ou la Redmi Watch 3. Son prix officiel est de 149 yuans, soit environ 20 euros pour changer. . Ils peuvent être achetés sur la boutique en ligne officielle de la marque.