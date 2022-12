Xiaomi lance le super thermos : il est composé à 99 % de titane et est autonettoyant

Le nouveau Xiaomi MIJIA Thermos Cup Ti est en titane pour une plus grande durabilité.

La version la plus avancée du thermos Xiaomi est en titane.

Pour une raison quelconque, Xiaomi a mis sur le marché deux thermos différents en moins d’un mois. Le premier était le Mijia Thermos Cup Pocket Edition présenté début décembre, et maintenant c’est au tour du MIJIA Thermos Cup Ti, la version la plus avancée de l’entreprise à ce jour.

Et c’est que, contrairement au reste des produits de ce type lancés jusqu’à présent par Xiaomi, le Thermos Cup Ti utilise le titane comme matériau de fabrication, avec tous les avantages que cela implique par rapport à l’utilisation d’autres matériaux tels que l’acier inoxydable ou Plastique.

Capacité de 450 ml, titane de qualité médicale et capable de maintenir les liquides à la bonne température jusqu’à six heures

La principale vertu de ce nouveau thermos est, comme je l’ai dit, le fait qu’il soit en titane. Ce matériau est l’un des métaux avec le meilleur rapport dureté/densité qui existe, ce qui rend le thermos très léger (il ne pèse que 21,5 grammes), mais très résistant aux rayures.

En revanche, le titane offre une grande résistance à la corrosion, bien supérieure à celle de l’inox. De même, du titane pur à 99% avec un certificat de qualité médicale TA1 est utilisé, ce qui garantit l’absence de matériaux lourds et le plus haut degré de pureté. Xiaomi affirme avoir utilisé une technique de cristallisation à haute température pour construire l’intérieur du bol, ce qui le rend beaucoup plus facile à nettoyer.

Dans ce cas, nous parlons d’un thermos d’une capacité de 450 millilitres, qui peut garder un liquide chaud à une température de 58 degrés ou froid à une température de 10 degrés pendant six heures.

Outre tout ce qui précède, le thermos comprend un bouton d’ouverture du couvercle et un filtre à thé intégré qui peut être retiré pour un nettoyage facile.

Pour le moment, le nouveau MIJIA Thermos Cup Ti ne sera disponible que par financement participatif à partir du 28 décembre. Son prix officiel est de 189 yuans, soit environ 25 euros à changer. Ce produit ne devrait pas quitter la Chine dans un premier temps, bien qu’il soit probable qu’il sera disponible dans les magasins d’importation populaires dans les semaines à venir.