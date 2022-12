Quel est le meilleur moment pour faire du shopping ou aller dans un bar selon Google Maps

Google a analysé le trafic aux heures de pointe ces dernières années pour vous recommander les meilleurs moments pour préparer vos fêtes de Noël.

Google vous aide à préparer et célébrer vos fêtes de Noël grâce à ses nouvelles astuces.

Google sait que Maps est l’un de ses outils les plus utilisés tout au long de ce Noël, en particulier par ceux qui profitent des vacances pour visiter de nouveaux endroits. Pour cette raison, l’entreprise a voulu partager quelques astuces qui peuvent nous aider à rendre les voyages pendant les vacances plus confortables et plus faciles.

Pour ce faire, il a profité des informations recueillies au fil des années, et ainsi recommander les meilleurs moments pour faire ses courses ou préparer les fêtes de Noël, en évitant les attroupements.

A quelle heure dois-je faire mes courses ? Google révèle les meilleurs horaires pour éviter les foules

Selon Google, afin de proposer ces suggestions, les informations sur le nombre d’utilisateurs de Google Maps pendant les heures de pointe ont été analysées, afin de déterminer les meilleurs et les pires moments pour visiter différents endroits pendant les vacances.

Dans cet esprit, voici les suggestions que l’entreprise nous propose:

Le meilleur moment pour voyager : « Selon les données de 2021, le pire moment pour être sur la route en France est le 23 décembre entre 5 et 6 heures de l’après-midi. Un peu plus tard, vers huit heures, les choses s’améliorent, selon les données de Maps. »

Cuándo es mejor visitar panaderías o pastelerías: « ¿Quieres un dulce? Los domingos a las 11 de la mañana es muy probable que tengas que hacer cola en la panadería. Si quieres evitar las aglomeraciones, te recomendamos que vayas los martes a las 4 de le soir. »

A quelle heure aller au supermarché : « Avez-vous déjà fait la liste des courses avec tout ce dont vous avez besoin pour que vos invités vous fassent signe ? L’heure à laquelle les magasins de quartier et les supermarchés sont les plus fréquentés est le dimanche à 12h. Le lundi à 15h. c’est quand ils sont plus calmes. »

Quand envoyer vos cadeaux au bureau de poste : « Nous ne pouvons pas tous livrer nos cadeaux avec un traîneau, mais nous pouvons planifier quand nous nous arrêterons au bureau de poste. Essayez d’y aller tôt le lundi matin pour éviter les files d’attente, et essayez de être terminé avant 11 heures du matin. »

Visiter les centres commerciaux en évitant les foules : « Si vous allez dans un centre commercial pour acheter des cadeaux, essayez de le faire un dimanche à 17h, vous finirez plus tôt qu’il ne faut pour dire « Oh, Noël blanc ». un samedi à midi, vous le regretterez. »

Trouver une place dans les bars : « Selon le type de personne que vous êtes, un bar bondé peut être parfait pour faire la fête… ou votre pire cauchemar. Si vous voulez une bonne ambiance, passez un samedi vers 22h. »

Meilleur moment pour aller chez le coiffeur : « Peu importe si tu veux seulement couper les pointes ou si tu veux en faire une complète : prends rendez-vous chez le coiffeur pour un dimanche à 18h. Bien mieux que un jeudi à 18h, parce qu’ils n’ont probablement plus d’heures. »

Quel est le meilleur moment pour aller à la pharmacie : « Devez-vous faire le plein de médicaments avant de partir quelques jours ? Les pharmacies sont généralement les plus fréquentées le mardi à 11h et les plus calmes le lundi à 14h. »

Bien sûr, les recommandations servent de suggestions générales, mais tout dépendra de la région et de l’endroit que vous souhaitez visiter. Dans tous les cas, cela peut être utile si vous souhaitez éviter de rencontrer trop de monde en même temps lors de vos préparatifs de Noël et du Nouvel An.