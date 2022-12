L’iPhone perd la vedette au profit de ses concurrents lors des Smartphone Awards 2022 de MKBHD

Chaque année, le populaire YouTuber Marques Brownlee (mieux connu sous le nom de MKBHD) organise ses propres Smartphone Awards, dans lesquels il choisit les meilleurs smartphones dans différentes catégories. Alors que l’année dernière, l’iPhone a été récompensé dans trois catégories différentes, le smartphone d’Apple a perdu la vedette au profit de ses concurrents lors des récompenses de cette année.

Tout comme l’année dernière, MKBHD a défini plusieurs catégories de récompenses pour les smartphones. Elles sont:

Meilleur grand téléphone

Meilleur petit téléphone

Meilleur système de caméra

Meilleure batterie

Le prix du design

Prix ​​de la valeur

Buste de l’année

MVP (téléphone de l’année)

Sans surprise, de nombreux smartphones Android sont en compétition pour les prix, alors qu’Apple ne vend actuellement que huit modèles d’iPhone différents – et seuls cinq d’entre eux sont sortis cette année. Bien sûr, bien que les prix soient basés sur les propres critères de MKBHD, il a tenu compte à la fois des aspects techniques et de son expérience personnelle avec chaque appareil en compétition pour les prix.

Mais comment l’iPhone se compare-t-il à tous les autres smartphones Android ?

Meilleur grand téléphone

L’iPhone 14 Pro Max est certainement un gros téléphone avec son écran de 6,7 pouces. Cependant, MKBHD a choisi le Galaxy S22 Ultra de Samsung comme meilleur grand téléphone de 2022. Selon le YouTuber, le S22 Ultra profite de l’écran massif de 6,8 pouces avec le stylet combiné à un logiciel optimisé pour le grand écran, la batterie de 5 000 mAh et quatre objectifs de caméra à l’arrière du téléphone.

MKBHD a également fait l’éloge de l’ASUS ROG Phone 6, qui est considéré comme un smartphone de joueur, dans la même catégorie pour avoir « des haut-parleurs avant stéréo incroyables et massifs » et une prise casque. Le Xiaomi Mix Fold 2 a également reçu une mention honorable pour avoir la même épaisseur qu’un téléphone ordinaire une fois plié.

Meilleur petit téléphone

L’année dernière, Apple a remporté la catégorie Meilleur petit téléphone avec l’iPhone 13 mini. Après tout, il ne reste plus beaucoup de petits téléphones sur le marché, et l’iPhone 13 mini était essentiellement un iPhone 13 avec du matériel haut de gamme à l’intérieur d’un boîtier avec un écran de 5,4 pouces. Mais cette année, Apple a tué l’iPhone mini et l’a remplacé par l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus.

Ainsi, le gagnant du meilleur petit téléphone de 2022 était l’ASUS Zenfone 9. Il n’est certainement pas aussi petit que l’iPhone 13 mini puisqu’il dispose d’un écran de 5,9 pouces, mais il est toujours considérablement plus petit que la plupart des smartphones actuels. Avec des spécifications phares, « un appareil photo étonnamment génial », une prise casque et une bonne autonomie de batterie, MKBHD affirme que le Zenfone 9 est « de loin le meilleur téléphone de cette taille ».

Oppo Find N2, qui est un téléphone pliable, a obtenu une mention honorable dans cette catégorie pour son aspect extrêmement compact lorsqu’il est plié.

Meilleur système de caméra

Choisir le meilleur appareil photo sur un smartphone peut être extrêmement subjectif, d’autant plus qu’il existe différents critères pour les photos et les vidéos, et que chaque personne a ses propres préférences en matière de niveau de couleur et de netteté. Il y a quelques jours, MKBHD a partagé les résultats de son test de caméra aveugle pour smartphone, dans lequel le Pixel 6A de Google a pris la première place, tandis que le Pixel 7 Pro est arrivé deuxième.

Mais qu’en est-il des préférences de MKBHD ? Bien qu’il ait loué les photos prises avec le Pixel 7 et le Vivo X90 Pro+, l’iPhone 14 Pro Max a remporté le prix du meilleur système d’appareil photo cette année.

Le YouTuber dit que l’iPhone a une expérience de caméra plus solide, qui comprend la rapidité avec laquelle il ouvre l’application Appareil photo et prend une photo, la cohérence entre tous les objectifs et la capacité de l’appareil à filmer des vidéos par rapport à tous les smartphones Android.

Meilleure batterie

Le gagnant de la meilleure batterie de 2022 est le ASUS ROG Phone 6. Comme il est considéré comme un smartphone pour les joueurs, ASUS a mis une batterie de 6 000 mAh à l’intérieur du téléphone. En même temps, il prend en charge une charge rapide jusqu’à 65 W, ce qui permet aux utilisateurs de recharger la batterie de 0 % à 100 % en moins d’une heure.

L’année dernière, l’iPhone 13 Pro Max a remporté le prix de la meilleure batterie, et de nombreuses autres critiques ont également salué la durée de vie de la batterie de l’iPhone de l’année dernière malgré l’ajout de l’écran 120 Hz. Cependant, l’iPhone 14 Pro Max n’a pas réussi à offrir la même expérience de batterie que l’iPhone 13 Pro Max car Apple a conservé la même taille de batterie et a ajouté un affichage permanent.

Fait intéressant, Marques a fait l’éloge de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 Plus, qui bat l’iPhone 14 Pro Max car il dispose d’un affichage régulier à 60 Hz sans la fonction Always-on. En conséquence, l’iPhone 14 Plus consomme moins d’énergie que le modèle Pro.

Le prix du design

La catégorie de conception est également assez subjective, et même MKBHD est d’accord avec cela. Et le smartphone qui a remporté le Design Award en 2022 est le Nothing Phone. Vu de côté, le Nothing Phone rappelle l’un des derniers iPhones. Cependant, Nothing Phone a un dos transparent plein de LED qui peuvent être utilisées pour plusieurs choses comme les notifications et la lumière flash pendant que vous filmez.

«Cela contourne définitivement la frontière entre le gadget et la fonctionnalité. […] Je le trouve vraiment chouette. Je pense que c’est cool que vous puissiez voir combien de batterie est pendant que vous chargez. […] Des petites choses comme ça. Vous ne voyez pas beaucoup de téléphones essayer de nouvelles choses.

Le Xiaomi Mix Fold 2 a reçu une mention honorable dans la catégorie design pour être un téléphone pliable qui a l’air beaucoup plus solide que les autres téléphones pliables.

Prix ​​de la valeur

L’année dernière, le Pixel 6 de Google a remporté le Value Award, et cette année, le prix a été décerné au Pixel 7. MKBHD affirme que le Pixel 7 est le meilleur dans sa gamme de prix de 599 $, et qu’il bat même certains produits phares plus chers avec ses spécifications. « C’est tellement bon que ça a fait le [Pixel] 7 Pro n’a pas l’impression d’être une si bonne affaire », a-t-il ajouté.

ASUS Zenfone 9 a de nouveau reçu une mention honorable, cette fois dans la catégorie Value Award pour avoir offert un « combo vraiment unique » qui comprend un écran 120 Hz pour 699 $.

Buste de l’année

Le buste de l’année 2021 était le Surface Duo 2 de Microsoft, qui a deux écrans séparés et a été lancé à un prix de 1 500 $. Cette année, cependant, MKBHD a choisi le OnePlus 10T comme buste de l’année pour avoir « un assez grand delta entre les attentes et les possibilités par rapport aux résultats réels ».

MVP (téléphone de l’année)

Le Galaxy S21 Ultra de Samsung a été le gagnant du téléphone de l’année 2021. Mais qu’en est-il cette année ? Le gagnant pour 2022 est le Pixel 7 de Google. Comme mentionné précédemment, MKBHD affirme que le Pixel 7 a une grande valeur avec ses bons appareils photo, son écran et sa batterie, ainsi qu’une «expérience logicielle phare» alors qu’il coûte beaucoup moins cher que les autres smartphones haut de gamme.

Avec des arguments similaires, ASUS Zenfone 9 a également remporté une mention honorable en tant que téléphone de l’année. En troisième place, MKBHD a choisi le Galaxy S22 Ultra pour cette catégorie, qu’il définit comme « ennuyeux » et « cher », mais en même temps l’un des meilleurs téléphones que l’on puisse obtenir en 2022.

Conclure

De trois catégories en 2021, l’iPhone n’a désormais été récompensé que dans l’une des catégories en 2022. Et pourtant, MKBHD a souligné qu’il préférait l’appareil photo de l’iPhone en raison de sa qualité exceptionnelle pour la prise de vue vidéo.

En ce qui concerne les photos, MKBHD a déjà déclaré dans ses vidéos que l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro exagère les effets de post-traitement comme le HDR, ce qui rend certaines photos très irréalistes – et personnellement, je suis d’accord avec cela.

Que pensez-vous des résultats ? Auriez-vous une liste différente de MKBHD pour les meilleurs téléphones de 2022 ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :