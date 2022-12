L’un des Samsung Galaxy les plus populaires reçoit une importante mise à jour de sécurité

Le Samsung Galaxy A53 5G en Europe est déjà mis à jour avec le correctif de sécurité de décembre 2022.

Le Samsung Galaxy A53 5G dans deux de ses coloris disponibles : bleu et orange / Image :

Alors qu’il ne reste que quelques jours pour mettre un terme à ce 2022, Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs mobiles, tant haut de gamme que milieu de gamme et bas de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

S’il y a quelques jours, nous vous disions que Samsung avait déjà mis à jour 28 de ses terminaux avec le correctif de sécurité de décembre, nous devons maintenant en ajouter un de plus, puisque, comme l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2022. sur l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A53 5G.

La mise à jour Android de décembre arrive sur le Samsung Galaxy A53 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2022 sur le Samsung Galaxy A53 5G dans plusieurs pays européens, dont la France, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Pologne, la Croatie, la République tchèque et la Suisse.

Ce nouveau firmware arrive sur le Galaxy A53 5G sur le continent européen avec le numéro de build A536BXXU4BVL2 et inclut le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige près de 100 vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un bon nombre de bugs généraux et améliore la stabilité de l’appareil .

Samsung a lancé le Galaxy A53 5G, ainsi que le Galaxy A33 5G et le Galaxy A73 5G, plus tôt cette année avec Android 12 à bord, il y a quelques semaines, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 et devrait recevoir Au moins trois autres Mises à jour Android à venir.

Si vous avez un Samsung Galaxy A53 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder au menu Paramètres de votre terminal et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Les Samsung Galaxy S23+ et S23 Ultra sont complètement filtrés dans les images promotionnelles

Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec la dernière mise à jour de sécurité Android