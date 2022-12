Les 21 analyses Netcost-security.fr les plus lues en 2022

Nous passons en revue les appareils analysés les plus intéressants pour le public Netcost-security.fr tout au long de l’année

Tout au long de cette année, nous avons analysé des dizaines de smartphones différents

Maintenant que l’année touche à sa fin, il est temps de faire un retour en arrière et de passer en revue quels ont été les meilleurs moments de cette année 2022 qui s’apprête à fermer ses portes. Dans le domaine de l’analyse, cette année a été chargée, avec des dizaines d’appareils examinés, y compris des produits de toutes sortes, des smartphones et tablettes aux appareils portables, écouteurs, projecteurs, robots aspirateurs et plus encore.

L’année 2022 nous a laissé certains des meilleurs produits que nous ayons vus ces dernières années. Cependant, seuls quelques-uns d’entre eux ont été parmi les plus intéressants pour les lecteurs d’Netcost-security.fr. Pour cette raison, nous avons voulu aujourd’hui compiler les analyses les plus lues de l’année en un seul endroit :

21 analyses de 2022 à ne pas manquer

La liste est composée d’un total de 21 appareils différents de différentes marques. Surtout, la domination de trois grandes firmes est frappante : Samsung, POCO et Motorola. Les trois occupent 17 des 21 positions présentes dans ce top.

Samsung Galaxy A53 : avec 85 points, le Galaxy A53 a l’honneur d’avoir été le produit avec l’analyse la plus lue d’Netcost-security.fr en 2022. Ce n’est pas trop surprenant, puisqu’il fait partie des best-sellers de la firme sud-coréenne cette année .

Samsung Galaxy A53, analyse : s’il fonctionne, pourquoi le changer ?

POCO X4 Pro 5G : en parlant de best-sellers, le POCO X4 Pro 5G et ses 75 points occupent la deuxième position du classement. Il n’a pas réussi à obtenir un score aussi élevé que les générations précédentes de la série, mais c’est toujours l’un des smartphones les plus recommandés cette année.

POCO X4 Pro 5G, avis : deux pas en avant, un en arrière

Samsung Galaxy S22 Ultra : il y a aussi de la place pour le haut de gamme, et le Samsung Galaxy S22, avec sa note de 92 sur 100, occupe la troisième place. C’est aussi le mobile le plus cher du classement… bien qu’il existe un autre produit qui dépasse son prix.

Samsung Galaxy S22 Ultra, test : très bon, très gros, très Note

Motorola Moto G62 : avec ses 79 points, ce milieu de gamme pas cher se faufile dans le plus recherché de 2022. Il se distingue par son excellent écran et par sa bonne caméra principale.

Motorola moto g62 5G, analyse : tout à l’écran et… c’est tout ?

Samsung Galaxy A33 5G : le frère cadet du Galaxy A53, avec ses 80 points, se contente d’une cinquième position plus que méritée. C’est l’un des appareils les plus populaires du segment milieu de gamme, et il n’est donc pas surprenant que son analyse ait été l’une des plus lues en 2022.

Samsung Galaxy A33 5G, analyse : un milieu de gamme équilibré avec des améliorations très notables

POCO F4 GT : le dernier engagement de POCO envers le jeu a attiré l’attention d’un large public. Le POCO F4 GT a réussi à se placer parmi les plus populaires de l’année, ajoutant ainsi un autre succès en étant l’un des smartphones les plus appréciés de cette année, avec un score de 87.

POCO F4 GT, analyse: la « bonne affaire de l’année » se déguise en mobile de jeu

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : Il y a aussi de la place pour les smartwatches, et de toutes les montres examinées cette année, la Galaxy Watch 5 Pro était la plus populaire de toutes. Aussi l’un des plus chers. Dans leur analyse, nous lui donnons une note de 83 sur 100.

Samsung Galaxy Watch5 Pro, analyse : la batterie fait la différence

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : bien qu’il s’agisse essentiellement d’un LITTLE X4 Pro avec un autre nom, un grand nombre de personnes ont lu la critique de ce Redmi Note 11 Pro 5G, l’un des best-sellers de cette année. Dans ce cas, son score est resté à 70 points.

Redmi Note 11 Pro 5G, analyse : ce mobile m’a l’air « un peu » familier

Motorola Moto G42 : un bon écran et une super batterie ont fait de ce milieu de gamme pas cher l’un des plus recherchés de 2022, avec une note de 79 sur 100.

Motorola moto g42, analyse : écran et batterie comme grands atouts de ce milieu de gamme abordable

Motorola Edge 30 Fusion : étant l’un des derniers arrivés au catalogue Motorola, le Edge 30 Fusion est déjà parmi les plus recherchés par les lecteurs. Des dizaines de milliers de personnes ont lu la revue Edge 30 Fusion, lui attribuant une note de 84 sur 100.

Motorola Edge 30 Fusion, analyse : du haut de gamme à prix cassé

Formovie THEATRE : avec 90 points, le produit le plus cher parmi tous ceux analysés par l’équipe Netcost-security.fr en 2022 est aussi l’un des plus populaires. Ce projecteur Android TV développé en collaboration avec Xiaomi grimpe dans la liste des plus grands succès. Son prix? 3500 euros.

J’ai testé le projecteur laser Android à 3500 euros. Je ne veux plus retourner à mon ancienne télé

Motorola Moto G71 5G : un autre Moto parmi les plus populaires de 2022. En l’occurrence, le Moto G71, un smartphone milieu de gamme qui se démarque par son équilibre et qui a obtenu 81 points dans son test.

Test du Motorola moto g71 5G : l’équilibre avant tout (avec l’autorisation de la caméra)

Dreame W10 : l’un des robots aspirateurs les plus avancés lancés cette année, capable d’aspirer et de frotter de manière autonome, et qui intègre également une base auto-vidante utile. Nous l’évaluons avec 85 points.

Dreame Bot W10, analyse : le robot qui aspire et lave pour vous pour que vous puissiez vous consacrer à autre chose

POCO X4 GT : avec 86 points, c’est l’un des smartphones Xiaomi les mieux notés de cette année. Le POCO X4 GT n’a pas besoin des spécifications les plus avancées pour offrir une grande expérience, et cela a été démontré dans son analyse, l’une des plus lues cette année.

POCO X4 GT, analyse : plus pour moins

Huawei Watch GT Runner : la smartwatch la plus sportive de Huawei pour cette année a été extrêmement populaire. De plus, avec 90 points sur 100, c’est aussi l’une des smartwatches les plus recommandées de son segment.

Huawei Watch GT Runner, analyse : le cheval de course de Huawei est une excellente alternative

Xiaomi Watch S1 Active : Xiaomi a également triomphé avec sa smartwatch de sport lancée cette année 2022. La Watch S1 active a obtenu 80 points, se démarquant avant tout par son design confortable et sa longue autonomie.

Analyse Xiaomi Watch S1 Active : une montre de sport stylée à la « supervitamine » du Mi Band 6

Realme GT 2 Pro : le premier produit phare premium de realme a attiré tous les regards lors de son lancement et s’est positionné comme l’un des mobiles haut de gamme les plus populaires du marché. Avec 90 points, c’est le smartphone le plus coté de la marque à ce jour.

realme GT 2 Pro, analyse: l’œuvre la plus majestueuse de realme atteint l’équilibre tant attendu

Huawei Band 7 : la dernière génération du bracelet intelligent de Huawei, avec ses 85 points, a réussi à voler la vedette à des alternatives telles que le Xiaomi Smart Band 7, pour être l’un des wearables les plus populaires de tous ceux analysés par Netcost-security.fr en 2022.

Huawei Band 7, analyse : corps de montre, âme d’un très bon bracelet intelligent

POCO M4 Pro 5G : Les améliorations de la puissance et de la charge rapide ont suffi à faire du POCO M4 Pro 5G l’un des smartphones les plus populaires de sa catégorie cette année. Il a marqué 75 points dans notre test.

POCO M4 Pro 5G, analyse: plus de puissance et une charge plus rapide sont toujours les bienvenues

Motorola Edge 30 : la tentative de Motorola de gagner du terrain sur le segment haut de gamme du milieu de gamme semble avoir eu un effet. Le Motorola Edge 30 a été l’un des tests les plus lus cette année, et avec 85 points, c’est l’un des smartphones de ce segment avec le meilleur score.

Motorola Edge 30, analyse : une bouffée d’air frais pour un milieu de gamme de plus en plus ennuyeux

Google Pxel 6a : l’analyse de l’un des mobiles de l’année ne pouvait manquer. Le Pixel 6a combine un processeur haut de gamme, avec un système de caméra exceptionnel et un format compact dont il ne reste presque plus rien. Pour tout cela, et pour sa note de 92 sur 100, il a réussi à avoir l’une des analyses les plus lues de l’année 2022 dans Netcost-security.fr.

Google Pixel 6a, analyse : le « mini » Pixel qu’on voulait, désormais avec un cerveau haut de gamme