Xiaomi vient de présenter un aquarium qui nourrit automatiquement vos poissons

Le Xiaomi Mijia Smart Aquarium est un aquarium intelligent avec un verre à cinq couches et une pompe autonettoyante qui coûte moins de 50 euros à changer.

Voici le Mijia Smart Aquarium, le premier aquarium intelligent de Xiaomi

Xiaomi est une marque connue principalement pour ses téléphones portables, mais le géant chinois possède également un vaste catalogue d’appareils intelligents pour la maison, qui sont lancés sous la marque Mijia.

Chaque semaine, Xiaomi lance un ou deux produits intelligents Mijia sur le marché et, à cette occasion, comme nous l’a dit Gizmochina, la firme chinoise a présenté dans son pays natal un aquarium intelligent qui nourrit automatiquement vos poissons.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’aquarium intelligent Xiaomi Mijia

L’aquarium intelligent Xiaomi Mijia est le premier aquarium intelligent de la marque chinoise et a une conception panoramique 16: 9 avec un panneau avant en verre UHA ultra-clair à cinq couches qui, en plus de protéger l’aquarium de toutes sortes de chocs, il offre également une transmission lumineuse de 91,3 %, ce qui vous permet de voir l’intérieur de l’aquarium dans les moindres détails.

Cet aquarium intelligent Xiaomi dispose également d’un système d’éclairage composé de 24 lumières LED blanches et de 16 autres lumières LED RVB pour donner une touche de couleur à l’aquarium.

De plus, le Mijia Smart Aquarium dispose d’un système d’auto-nettoyage pratique qui empêche le colmatage de la pompe à eau, qui est équipée d’une tête de coupe rotative en acier inoxydable à 2 lames et d’un moteur sans balais à grande vitesse qui Ils sont responsables de l’élimination des mauvaises herbes, les muqueuses et autres impuretés qui sont générées dans le réservoir de sorte que vous n’avez qu’à changer l’eau tous les 6 mois.

Mais ce n’est pas tout, car cet aquarium intelligent dispose également d’un système complet de filtration de l’eau, avec un capteur de température et un réservoir d’alimentation qui gérera automatiquement la nourriture de vos poissons.

En tant que bon appareil intelligent, l’aquarium intelligent Xiaomi Mijia peut être facilement contrôlé depuis votre mobile avec l’application Mijia, qui vous fournira des informations pertinentes telles que l’état de l’aquarium, les niveaux de PH ou le débit d’eau et vous permettra de configurer le éclairage d’aquarium.

Le Xiaomi Mijia Smart Aquarium sera mis en vente en Chine le 28 décembre via Youpin, la plateforme de financement participatif de la marque, au prix de 349 yuans, soit environ 47 euros à changer.