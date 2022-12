Redmi Note 12 Pro Extreme : le Redmi Note plus "extrême" fait ses débuts avec le processeur Qualcomm et l’appareil photo 108 MP

Un processeur plus puissant, un design renouvelé, de meilleurs appareils photo et plus de nouveautés : c’est tout ce qui est nouveau avec le Redmi Note 12 Pro Extreme.

Le Redmi Note 12 Pro Extreme a un design légèrement renouvelé par rapport au Redmi Note 12 Pro d’origine

Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis le lancement du Redmi Note 12, mais Xiaomi n’a pas voulu laisser passer l’occasion de lancer un nouveau modèle au sein de sa famille de smartphones milieu de gamme, qui devrait figurer parmi les meilleures ventes de l’année prochaine. 2023.

Cette fois, c’est au tour du Redmi Note 12 Pro Extreme Edition, une édition encore plus puissante du fleuron actuel de la série Redmi Note, qui introduit de nouvelles fonctionnalités en termes de design, de processeur ou de batterie, entre autres.

Redmi Note 12 Pro Extreme Edition, toutes les informations

Redmi Note 12 Pro Édition Extrême Caractéristiques Dimensions 162,9 x 76,03 x 7,9 mm

181 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 240 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 900 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur Qualcomm Snapdragon 778G RAM 6/8/12 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 14 basé sur Android 13 Espace de rangement 64/128 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

Samsung ISOCELL HM2 108MP

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Tambours 5000mAh

Charge rapide 67W (chargeur 67W inclus dans la boîte) Autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double nanoSIM + microSD

Bluetooth 5.2

nfc

émetteur infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales latéral

double haut-parleur stéréo

Socket casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

Audio haute résolution

L’esthétique du Redmi Note 12 Pro Extreme est similaire à celle des autres modèles de la série. Xiaomi parie sur des bords droits et des coins arrondis pour son nouveau modèle, et le principal changement se situe à l’arrière, autour du module caméra. Contrairement au reste des variantes, ce téléphone a une « fenêtre » qui entoure le module, où se trouve la sérigraphie de la marque.

Ledit module de caméra cache également des changements à l’intérieur, le plus important étant le remplacement de l’appareil photo de 50 mégapixels par un capteur Samsung ISOCELL HM2 avec une résolution de 108 mégapixels.

Sa face avant est occupée par le même écran OLED de 6,67 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas intégré à la dalle, mais partage une position avec le bouton d’alimentation du téléphone, situé sur l’un des bords latéraux.

Du processeur MediaTek du Redmi Note 12 Pro, on passe à un nouveau Qualcomm Snapdragon 778G fabriqué au format 6 nanomètres, avec 8 cœurs capables d’atteindre une fréquence de 2,4 GHz et épaulé par 6, 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4x. , et 128 ou 256 Go UFS 2.2.

Son système d’exploitation est MIUI 14, la version la plus récente du système d’exploitation de la marque basée sur Android.

Prix ​​​​du Redmi Note 12 Pro Extreme et quand il peut être acheté

Le nouveau roi du milieu de gamme Xiaomi est disponible en Chine, où il peut déjà être acheté via la boutique en ligne de la marque.

Son prix dépend de la variante choisie :

Redmi Note 12 Pro Extreme 6/128 Go : 1699 yuans, 229 euros à changer

Redmi Note 12 Pro Extreme 8/256 Go : 1999 yuans, 270 euros à changer

Redmi Note 12 Pro Extreme 12/256 Go : 2199 yuans, 297 euros à changer

Pour le moment, l’appareil ne devrait pas quitter le marché chinois. Cependant, des rumeurs suggèrent que le Redmi Note 12 Pro Extreme pourrait atterrir sur le marché mondial sous la marque POCO. Plus précisément, comme POCO X5 Pro 5G.