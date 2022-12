RedMagic 8 Pro: le nouveau roi des téléphones de jeu a une batterie géante et un design transparent

La nouvelle famille de smartphones Nubia star est composée des Red Magic 8 Pro et Red Magic 8 Pro+

Beaucoup d’attention portée aux nouveautés de Red Magic : c’est la chose la plus puissante et la plus impressionnante que nous ayons vue depuis longtemps.

C’est l’une des marques qui mène fréquemment les listes des smartphones les plus puissants du marché avec ses modèles orientés gaming, et il n’est pas surprenant qu’elle lance de temps en temps de nouveaux modèles de sa série RedMagic. Aujourd’hui est l’un de ces moments, et c’est au tour de sa famille de smartphones la plus impressionnante à ce jour, composée des nouveaux RedMagic 8 Pro et RedMagic 8 Pro+.

Les deux appareils, présentés en Chine et dont l’arrivée sur le marché mondial est prévue dans quelques semaines, se distinguent par un design totalement renouvelé par rapport à la génération précédente, ainsi que par des spécifications bestiales, dont le dernier processeur phare. de Qualcomm, jusqu’à 16 Go de RAM ou le système de charge rapide le plus rapide vu jusqu’à présent dans un mobile de ce type.

RedMagic 8 Pro et 8 Pro+, toutes les infos

RedMagic 8 Pro et RedMagic 8 Pro+, comparaison des fonctionnalités/légende> spécifications Magie rouge 8 Pro Magie rouge 8 Pro+ Dimensions 163,98 × 76,35 × 8,9 mm, 228 grammes 163,98 × 76,35 × 8,9 mm, 230 g Filtrer AMOLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2480 x 1116 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

20:9

Technologie UDC (caméra sous écran) AMOLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2480 x 1116 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

20:9

Technologie UDC (caméra sous écran) Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/12 Go LPDDR5X 12/16 Go LPDDR5X Système opératif Système d’exploitation magique rouge 6.0 Système d’exploitation magique rouge 6.0 Espace de rangement 128/256 Go UFS 4.0 256/512 Go/1 To UFS 4.0 appareils photo arrière:

Samsung ISOCELL GN5 de 50 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

Frontale :

16MP Samsung ISOCELL GN5 de 50 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

Frontale :

16MP Tambours 6000mAh

Charge rapide 80W 5000mAh

Charge rapide 165W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Puce de jeu Red Core R2

LED RVB personnalisables

Deux haut-parleurs stéréo

Socket casque 3,5 mm

Moteur vibrant 4D > Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Puce de jeu Red Core R2

LED RVB personnalisables

Deux haut-parleurs stéréo

Socket casque 3,5 mm

Moteur vibrant 4D

Comme je l’évoquais au début, RedMagic a complètement changé la formule lors de la conception de sa nouvelle génération de smartphones axés sur le jeu. Cette année, l’entreprise s’engage sur deux appareils où les lignes droites sont les protagonistes, oubliant ainsi les coins arrondis qui étaient les protagonistes des générations précédentes.

Les deux téléphones sont pratiquement identiques sur le plan esthétique, et la seule différence à cet égard est le poids légèrement plus élevé du RedMagic 8 Pro+. Sinon, les deux utilisent un châssis en aluminium qui sert de lien de liaison entre les panneaux de verre avant et arrière.

Le dos est disponible en plusieurs finitions, dont une en verre transparent qui permet de voir une partie de l’intérieur du téléphone. Bien sûr, l’éclairage LED RVB personnalisable ne manque pas.

Le système de caméra est positionné dans la partie centrale supérieure du dos du téléphone et se compose d’un capteur principal Samsung ISOCELL GN5 de résolution 50 mégapixels, pris en charge par un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle, et un troisième 2 appareil photo mégapixel pour les prises de vue macro.

Sa face avant est occupée à presque 100% par un immense écran AMOLED de 6,8 pouces sans découpes d’aucune sorte, grâce à l’utilisation de la technologie UDC qui permet à Nubia d’intégrer la caméra selfie de 16 mégapixels sous l’écran lui-même. Le panneau peut rafraîchir son contenu jusqu’à 120 fois par seconde et masque le lecteur d’empreintes digitales.

Tout ce répertoire technique est pris en charge par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné d’une puce auto-développée RedCore R2 conçue pour améliorer l’expérience de jeu.

Le RedMagic 8 Pro est disponible en trois configurations, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. De son côté, le RedMagic 8 Pro+ relève la barre et, en plus de la version de base, propose deux configurations supérieures, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ou 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Dans tous les cas, les technologies haut débit LPDDR5x et UFS 4.0 sont utilisées.

Nubia est particulièrement fière du système de refroidissement dont elle a doté cette paire de téléphones, appelée « ICE 11 ». Celui-ci utilise un ventilateur centrifuge à grande vitesse capable d’atteindre vingt mille tours par minute, une chambre à vapeur de 2068 millimètres cubes et des matériaux à haute conductivité thermique, notamment du cuivre, du graphène et un type spécial de gel.

Bien sûr, il existe d’autres ajouts axés sur l’amélioration de l’expérience de jeu, tels que des déclencheurs latéraux configurables, le moteur de vibration 4D, deux haut-parleurs stéréo avec système Snapdragon Sound, un système à trois microphones, un port casque de 3,5 millimètres et des batteries haute capacité.

En ce sens, la batterie du RedMagic 8 Pro a une capacité de 6000 mAh, et celle du RedMagic 8 Pro+ reste à 5000 mAh. Cependant, ce dernier intègre le système de charge le plus rapide que l’on ait vu jusqu’à présent dans un mobile de jeu, avec 165 W de puissance. Le modèle inférieur se contente de 80 W.

Prix ​​et où acheter RedMagic 8 Pro et RedMagic 8 Pro+

Nubia permet déjà de réserver ses nouveaux smartphones gaming en Chine, via le portail JD.com. Pour le moment, il n’a pas été confirmé quand l’atterrissage de la famille aura lieu sur le reste des marchés, bien qu’il soit probable que la version Pro + finira par être exclusive au marché chinois.

En tout cas, on connaît déjà les prix de chacune des variantes et configurations des deux téléphones :

Nubia RedMagic 8 Pro 8/128 Go : 3999 yuans, 539 euros à changer

Nubia RedMagic 8 Pro 8/256 Go : 4 399 yuans, 593 euros à changer

Nubia RedMagic 8 Pro 12/256 Go : 4799 yuans, 647 euros à changer

Nubia RedMagic 8 Pro+ 12/256 Go : 5199 yuans, 701 euros à changer

Nubia RedMagic 8 Pro+ 16/512 Go : 5799 yuans, 781 euros à changer

Nubia RedMagic 8 Pro+ 16 Go/1 To : prix à déterminer

Il convient également de mentionner que les prix ci-dessus correspondent aux versions noires. Si vous souhaitez acheter le modèle avec un dos transparent, vous devrez payer un supplément de 200 yuans, soit environ 27 euros pour changer.