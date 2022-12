Nouveau HONOR 80 GT : une bête destinée au jeu avec Snapdragon 8+ Gen 1 et 16 Go de RAM

La nouveauté de Honor est là pour conquérir le terrain des smartphones orientés gamer.

Le HONOR 80 GT est une version vitaminée du fleuron actuel de la firme chinoise.

Quelques semaines après avoir annoncé sa nouvelle famille de produits phares composée des HONOR 80 et HONOR 80 Pro, la société chinoise a officialisé aujourd’hui un troisième modèle de la série, destiné à ce public qui cherche à aller plus loin dans le domaine. du jeu.

Son nom est HONOR 80 GT, et il s’agit d’une édition vitaminée du produit phare actuel de l’entreprise, avec des spécifications de haut niveau combinées à différentes fonctionnalités orientées jeu, y compris l’un des systèmes de refroidissement les plus avancés que HONOR ait jamais intégrés dans un mobile à ce jour .

HONOR 80 GT, toutes les infos

HONNEUR 80 GT Caractéristiques Dimensions 162,5 x 75,3 x 7,9 mm

187/195 grammes Filtrer AMOLED de 6,67 pouces

Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels), 20:9

100% DCI-P3

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

GPU Adreno 730 RAM 12/16 Go LPDDR5X Système opératif MagicOS 7.0 basé sur Android 12 Espace de rangement 256 Go appareils photo arrière:

Sony IMX800 54 Mpx f/1.9 principal

8 Mpx ultra grand angle f/2.2

Macro 2MP

Frontale :

16MP f/2.4 Tambours 4800mAh

Charge rapide 66W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB Type-C

Dual SIM

Son stéréo connectivité nfc

Bluetooth 5.2

5G

GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS

L’esthétique du HONOR 80 GT n’est pas très différente de celle des autres modèles récemment lancés par la société. C’est un téléphone en aluminium et verre, avec une partie arrière qui se décline en bleu, noir et blanc, avec un effet saisissant qui simule des étoiles filantes (uniquement dans la version bleue). C’est un appareil mince, moins de 8 millimètres d’épaisseur et pesant moins de 200 grammes.

Son dos abrite le système de caméra, dirigé par un capteur principal Sony IMX800 de résolution 54 mégapixels. C’est un capteur pas trop connu, avec une taille de 1/1,49 pouces et une ouverture f/1,9. Dans ce cas, il est épaulé par un appareil photo secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle, et un troisième capteur de 2 mégapixels destiné aux prises de vue macro.

L’avant est occupé par un écran AMOLED de 6,67 pouces de diagonale, très similaire à celui présent dans le HONOR 80 Pro. Il s’agit d’un panneau avec une résolution Full HD+, une profondeur de couleur de 10 bits, prenant en charge 100 % du spectre de DCI- Couleur P3 et taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz. Il est capable d’atteindre une luminosité maximale de 1400 nits.

Qualcomm est chargé de construire le cerveau qui donne vie au HONOR 80 GT. Il s’agit du Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de son GPU Adreno 730, et dans ce cas avec deux configurations de mémoire disponibles : 12 ou 16 Go de RAM, dans les deux cas avec 256 Go de stockage interne.

La technologie de refroidissement est l’un des aspects les plus remarquables de l’appareil, car il équipe un circuit de 4 386 millimètres carrés avec une chambre à vapeur, des câbles en cuivre et une plaque de graphène de 74 millimètres qui promet d’améliorer la dissipation de la chaleur même dans les situations les plus extrêmes.extrême.

Son système d’exploitation est basé sur Android 12 et est personnalisé par Magic UI dans sa version 7.0. La batterie a une capacité de 4800 mAh et prend en charge une charge rapide jusqu’à 66 W de puissance. Le chargeur compatible avec ce système est inclus dans la boîte.

Prix ​​​​HONOR 80 GT et quand il peut être acheté

Le nouveau de HONOR sera exclusif au marché chinois, du moins pour le moment. La marque n’a pas révélé si elle prévoyait de lancer l’appareil en dehors de son pays d’origine à une date ultérieure.

Le HONOR 80 GT est disponible en deux versions, chacune à un prix différent :

HONOR 80 GT 12/256 Go : 3299 yuans, environ 444 euros

HONOR 80 GT 16/256 Go : 3599 yuans, environ 485 euros

Il est possible d’acheter le HONOR 80 GT dans la boutique en ligne officielle de la marque, en trois couleurs différentes : bleu, blanc et noir.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.