Si vous dictez habituellement à votre mobile, c’est l’appareil que vous devriez acheter

Le logiciel de ce mobile le distingue des autres, il est capable d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

L’écran du Google Pixel 7.

Parlez-vous habituellement à votre mobile pour composer des messages, des notes ou tout autre contenu ? Vous n’allez pas écrire toute la journée ? Si vous recherchez beaucoup d’intelligence, une excellente expérience utilisateur et des outils comme celui-ci, le Google Pixel 7 est le mobile que vous devriez acheter. Vous l’avez sur Amazon pour 649 euros, un prix très intéressant pour un appareil avec ces caractéristiques.

Le smartphone de Google a un design qui respire la personnalité, un écran qui élève le niveau par rapport à ses prédécesseurs, des caméras de classe mondiale et un logiciel qui vient directement des laboratoires de la firme nord-américaine. Ce mobile n’est pas comme les autres.

GooglePixel 7

L’idée originale de Google a beaucoup à offrir

Ce Pixel et son frère aîné, le Pixel 7 Pro, se sont révélés être des outils dotés d’une intelligence et de fonctionnalités surprenantes. L’écriture de dictée est l’une des plus remarquables, vous pourrez parler naturellement pour écrire de longs messages sans problème.

Cette fonctionnalité est disponible en anglais, français, italien et français et va au-delà de toute autre dictée vocale que vous avez essayée. Il a été formé pour cela et la facilité de Google Assistant à comprendre le langage naturel y est pour beaucoup.

Son cerveau est un processeur fabriqué par Google, le Tensor 2. C’est l’un des principaux responsables de la capacité du Pixel 7 à faire des choses comme ça, il est chargé de diriger un logiciel différentiel qui offre une expérience utilisateur qui n’a pas comparaison dans le monde Android.

Google Tenseur 2

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED 6,3″, Full HD+ et 90 Hz

Batterie de 4 355 mAh avec charge rapide de 30 W

2 caméras

NFC et 5G

Le smartphone de Google a l’un des designs les plus reconnaissables sur la scène, il ne passe pas inaperçu. Je pense que c’est très joli et bien que je comprenne qu’il y a des gens qui ne l’aiment pas trop, personne ne peut nier que ce Pixel a beaucoup de personnalité.

On ne peut pas parler d’un Pixel sans parler de ses appareils photo, les 2 capteurs à son dos vous permettront de prendre des photos spectaculaires. Vous ne pouvez pas manquer, sortez votre téléphone de votre poche et tirez. Dans la grande majorité des cas, vous obtiendrez une image de première classe avec une netteté et un contraste qui vous accrocheront.

GooglePixel 7

Comme vous l’avez vu, le Google Pixel 7 est un excellent achat. Nous parlons d’un smartphone différentiel, avec un logiciel qui élève l’expérience utilisateur à des sommets inattendus et un matériel qui peut être très peu blâmé. Pour son prix, c’est une option à considérer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.