Les gens ont parlé : les Google Pixel ont le meilleur appareil photo mobile de l’année

Le Google Pixel 6a et le Google Pixel 7 Pro sont les deux téléphones avec les meilleurs appareils photo de l’année 2022.

Le dos du Google Pixel 6a en noir

À la fin de chaque année, le populaire youtubeur américain Marques Brownlee, mieux connu sous le nom de MKBHD, organise une bataille d’appareils photo pour smartphone pour découvrir qui est le roi de la photographie mobile.

Et en 2022, les grands gagnants de cette bataille de caméras ont été deux gros terminaux G, le Google Pixel 6a et le Google Pixel 7 Pro.

Les Google Pixel sont les téléphones avec les meilleurs appareils photo de l’année

MKBHD a récemment publié une vidéo sur sa chaîne YouTube avec les résultats de son enquête sur le téléphone portable avec le meilleur appareil photo en 2022 et contrairement aux autres années, à cette occasion, Brownlee a mis à la disposition de ses abonnés une page Web personnalisée dans laquelle ils devaient évaluer les caméras des smartphones en fonction de trois catégories : standard, faible luminosité et mode portrait.

Cette vidéo, que nous vous laissons sur ces lignes, révèle que les deux téléphones dotés du meilleur appareil photo cette année ont été le Google Pixel 6a et le Google Pixel 7 Pro. Le reste des positions de ce classement sont occupées, dans cet ordre, par ASUS Zenfone 9, OPPO Find X5 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, realme 10 Pro+, iPhone 14 Pro et Huawei Mate 50 Pro.

En décomposant les données de Google Pixel dans les trois catégories de photographie, le Google Pixel 6a s’est classé troisième pour les photos standard, deuxième pour les prises de vue en basse lumière et deuxième pour le mode portrait, tandis que le Pixel 7 Pro était deuxième pour les prises de vue standard, quatrième pour les prises de vue à faible luminosité. photographie à la lumière, et d’abord en mode portrait.

Par exemple, si nous comparons ces données avec l’un des téléphones Apple les plus populaires de l’année, l’iPhone 14 Pro, cet appareil s’est classé sixième sur les photos standard, dixième sur les prises de vue en basse lumière et cinquième mis en mode portrait.

De même, cette enquête révèle également quels sont les téléphones avec le pire appareil photo en 2022 et les trois avec le score le plus bas sont, dans cet ordre, le Sony Xperia I IV, le Motorola Edge 30 Ultra et le Nothing Phone (1), bien qu’en faveur de ce dernier, nous devons dire qu’il a un prix beaucoup plus bas que les deux autres.