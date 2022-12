Ces 47 téléphones ne seront plus compatibles avec WhatsApp à partir du 1er janvier

Si vous possédez l’un de ces anciens smartphones Android, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp après le 1er janvier.

Tous ces mobiles ne seront plus compatibles avec WhatsApp à partir de janvier 2023

Si vous avez un ancien mobile qui n’a pas été mis à jour avec les dernières versions d’Android, vous courez le risque que certaines des applications que vous utilisez le plus, comme WhatsApp, cessent de fonctionner.

En ce sens, le client de messagerie détenu par Meta vient d’annoncer quels smartphones Android, iOS et KaiOS ne seront plus compatibles avec son application à partir du 1er janvier. Continuez à lire et découvrez dans quels terminaux il ne sera plus possible de continuer à utiliser WhatsApp.

Tous ces téléphones cesseront d’être compatibles avec WhatsApp dans une semaine

WhatsApp a récemment publié une mise à jour des exigences minimales pour l’utilisation de son application, qui révèle quels appareils mobiles ne seront plus compatibles avec elle à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, à partir de cette date, vous ne pourrez utiliser WhatsApp que si votre smartphone répond aux exigences suivantes :

Avoir une version Android 4.1 ou ultérieure

Avoir une version d’iOS 12 ou ultérieure

Avoir une version KaiOS 2.5.0 ou ultérieure

Cela indique qu’un total de 47 mobiles ne pourront plus utiliser WhatsApp à partir du 1er janvier, ce que nous détaillerons ci-dessous :

Apple : iPhone 5, iPhone 5C

Samsung : Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite et Galaxy XCover 2

Huawei : Huawei Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate et Ascend P1

LG : LG Enact, Lucid 2, Optimus 4X HD, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus F5, Optimus F6, Optimus F7, Optimus L2 II, Optimus L3 II, Optimus L3 II Dual, Optimus L4 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5, Optimus L5 Dual, Optimus L5 II, Optimus L7, Optimus L7 II, Optimus L7 II Dual et Optimus Nitro HD

Sony : Sony Xperia Arc S, Xperia miro et Xperia Neo L

ZTE : ZTE Grand S Flex, Grand X Quad V987 et Mémo V956

Autres marques : Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Quad XL, Lenovo A820, Wiko Cink Five et Wiko Darknight ZT

Les 5 actualités WhatsApp les plus importantes de la semaine dernière

Heureusement, ce changement dans les exigences d’utilisation de WhatsApp ne devrait pas affecter de nombreux utilisateurs, car le pourcentage d’appareils avec une version d’Android inférieure à 4.1 était inférieur à 0,2 % il y a quelques années et quelque chose de similaire se produit avec l’iPhone, car le nombre d’Apple téléphones avec iOS 11 est pratiquement un témoignage.