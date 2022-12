Les Samsung Galaxy S23+ et S23 Ultra sont complètement filtrés dans les images promotionnelles

Ces photos promotionnelles filtrées nous montrent le Samsung Galaxy S23+ en rose et le Galaxy S23 Ultra en vert accompagnés d’autres appareils de la marque comme la Galaxy Watch 5 ou les Galaxy Buds 2 Pro.

Le successeur du Samsung Galaxy S22 Ultra confirme son design un mois avant son lancement

De moins en moins jusqu’à ce que les nouveaux fleurons du géant coréen voient le jour, certains Samsung Galaxy S23 qui, selon les dernières rumeurs, seront officiellement présentés le 1er février 2023.

Alors que cette date arrive, petit à petit, plus de détails sur les nouveaux fleurons de Samsung sont dévoilés et, à cette occasion, c’est le médium 91 Mobiles qui a partagé les premières images promotionnelles des Samsung Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra , qui révèlent sa conception complète.

Le Samsung Galaxy S23 + et le Galaxy S23 Ultra peuvent être vus dans les moindres détails

Les premières images promotionnelles des deux terminaux les plus avancés de la nouvelle série Galaxy S23, que nous vous laissons sous ces lignes, nous montrent un Samsung Galaxy S23+ en rose et un Samsung Galaxy S23 Ultra en vert, tous deux accompagnés de deux des plus populaires gadgets de la firme coréenne, la Galaxy Watch 5 et les Galaxy Buds 2 Pro.

Ces clichés confirment que Samsung a décidé d’éliminer le design de l’îlot de caméra arrière des Galaxy S21 et Galaxy S22 pour miser sur une esthétique avec des anneaux de caméra individuels que nous avons déjà vu dans le Samsung Galaxy S22 Ultra et que les nouveaux terminaux de franchise de la marque Coréen auront bords légèrement incurvés.

De même, nous pouvons également apprécier que le Samsung Galaxy S23 Ultra ressemble assez à son prédécesseur, bien qu’il y ait quelques petits changements tels que le fait que trois des quatre capteurs qui font partie de l’anneau de la caméra arrière sont teints dans la couleur du châssis, qui sur le Galaxy S22 Ultra ils étaient noirs.

Les fonctionnalités complètes du Samsung Galaxy S23 Ultra ont été divulguées

L’intégration du module caméra dans le châssis donne aux Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra un look beaucoup plus premium et ce design devrait également toucher le petit frère de la famille, le Samsung Galaxy S23.