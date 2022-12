Samsung met à jour l’un de ses Galaxy les moins chers vers Android 13 avant la fin de l’année

La mise à jour vers Android 13 est déjà en cours de déploiement sur le Samsung Galaxy F23 5G en Inde avec la version du firmware E236BXXU1BVL1.

Le Samsung Galaxy F23 5G reçoit Android 13 avec One UI 5.0

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin de l’année, Samsung continue de mettre à jour tous ses téléphones éligibles, haut de gamme et milieu de gamme, avec la dernière version d’Android.

Ainsi, comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5 dans l’un de ses Galaxy les moins chers avec 5G, le Samsung Galaxy F23 5G.

La mise à jour vers Android 13 est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy F23 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 sur le Samsung Galaxy F23 en Inde avec la version de firmware E236BXXU1BVL1.

Cette nouvelle compilation logicielle n’inclut pas le correctif de sécurité Android le plus récent, qui devrait arriver sur ce terminal au premier trimestre 2023, mais celui correspondant au mois de novembre, qui corrige près de 5 douzaines de vulnérabilités et de failles de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore les performances de l’appareil.

De même, cette nouvelle version du logiciel apporte à ce Galaxy pas cher toutes les nouveautés de One UI 5, parmi lesquelles il faut souligner une nouvelle interface graphique basée sur Material You qui nous permet de choisir entre 16 options de couleur, un nouvel écran de verrouillage qui peut être vous pouvez personnaliser avec différents styles d’horloge, de nouveaux widgets empilables, un nouveau pack d’icônes pour les applications natives de la firme coréenne et l’intégration de la fonction OCR (reconnaissance optique de caractères) dans les applications Appareil photo et Galerie.

Si vous avez un Samsung Galaxy F23 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit de vous rendre dans la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Les téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 13 avec One UI 5, et quand ils le recevront

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec la dernière version d’Android.