Cette nouvelle application vous permet de créer des images à partir de rien en utilisant l’Intelligence Artificielle

Irmo est une nouvelle application mobile qui vous permet de créer tout ce que vous pouvez imaginer avec la puissance de l’IA.

Avec Irmo, vous pouvez créer des images de toutes sortes et les utiliser comme avatar, fond d’écran ou tout ce que vous voulez

Il existe de plus en plus d’outils qui tirent parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour permettre la création d’images grâce à des instructions données par un utilisateur sous forme de texte, ou pour générer des images complètement nouvelles à partir d’autres. Cependant, beaucoup d’entre eux ont une courbe d’apprentissage abrupte, ce qui les rend inaccessibles à une grande partie du public.

Mais ce n’est pas le cas de l’appli qui nous préoccupe aujourd’hui. Son nom est Irmo, et c’est un outil qui promet (et parvient à) simplifier à l’extrême la création d’images générées par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il est disponible sur Android et iOS, et il est téléchargeable gratuitement.

Créez des images de tout ce que vous imaginez avec Irmo

Ses créateurs définissent Irmo comme un « studio d’art » basé sur l’IA. L’application est basée sur le modèle Stable Diffusion et est capable de générer des œuvres à partir de texte ou d’autres images, de la même manière que Midjourney ou Dall-e 2.

L’application est téléchargeable gratuitement et certaines de ses fonctionnalités peuvent être utilisées sans payer. Chaque jour, il est possible de générer trois œuvres différentes, et si vous souhaitez en faire plus, il vous faudra passer par la case et payer un abonnement.

Irmo se distingue avant tout par sa facilité d’utilisation. Choisissez simplement l’un des deux types de création (par texte ou par image) puis saisissez le texte de ce que vous souhaitez créer ou sélectionnez l’image que vous souhaitez utiliser comme modèle.

Par la suite, la possibilité de choisir le style et l’idée est donnée. Dans le premier cas, vous devrez sélectionner l’un des différents styles artistiques proposés par l’application, notamment la bande dessinée, Picasso, le minimalisme, l’art moderne, Van Gogh, Monet et bien d’autres. D’autre part, « l’idée » fait référence à la finalité de l’œuvre, selon que vous souhaitez l’utiliser comme photo de profil, publication Instagram, couverture TikTok, vignette YouTube, etc.

Une fois les exigences sélectionnées, il vous suffit de toucher le bouton « Créer » et le processus commencera. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer l’image, lui donner un titre et activer ou désactiver le filigrane.

Les résultats sont pour le moins saisissants. La diffusion stable est l’un des modèles d’IA les plus utilisés à cette fin, de sorte que les résultats obtenus avec Irmo sont comparables à ceux qui peuvent être obtenus avec d’autres outils. Dans ce cas, avec l’avantage supplémentaire de la facilité d’utilisation offerte par une interface aussi conviviale.

Télécharger sur Google Play | irmo