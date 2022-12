Plus de 100 000 téléchargements et une note de 4,7 : vous devez essayer ce lanceur minimaliste

Minimalist Productivity Launch est un lanceur minimaliste qui vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus importantes de la journée.

Minimalist Productivity Launch est un lanceur gratuit et minimaliste pour Android qui augmentera votre productivité

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de lanceurs pour Android, les plus populaires étant Nova Launcher, Lawnchair, Microsoft Launcher ou Action Launcher.

Mais tous sont basés sur le lanceur Google Pixel, Pixel Launcher, et pour cette raison, ces dernières années, nous voyons de plus en plus de lanceurs minimalistes dans la boutique Google.

Si on parle de lanceurs minimalistes, Niagara Launcher ou Ratio viendront sûrement à l’esprit, mais aujourd’hui on a envie de découvrir une alternative très intéressante à ces deux-là. Il s’agit de Minimalist Productivity Launch, un lanceur minimaliste qui a une note moyenne de 4,7 sur 4 et qui a déjà accumulé plus de 100 000 téléchargements sur le Play Store.

Éliminez les distractions avec le lancement de la productivité minimaliste

Si vous souhaitez réduire le nombre de distractions depuis un certain temps afin de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, vous devez essayer Minimalist Productivity Launch, un lanceur minimaliste qui propose un écran d’accueil très simple divisé en trois parties :

Partie supérieure : ici la date, l’heure et deux compteurs qui indiquent la partie du jour et de l’année déjà écoulée apparaissent sur le côté gauche et sur le côté droit une icône qui indique le pourcentage de batterie restant

Partie centrale : dans cette section les applications que vous utilisez le plus sont situées au format texte afin que vous puissiez y accéder rapidement

En bas : dans cette section, vous verrez une icône de téléphone sur le côté droit pour passer des appels et un bouton avec trois points verticaux sur la gauche qui vous amène directement aux paramètres du lanceur.

De plus, si vous glissez de haut en bas sur l’écran principal, le panneau de notification s’affiche et si vous le faites de droite à gauche, vous accédez à un tiroir d’applications classé par ordre alphabétique qui possède également une barre de recherche pratique en haut.

Un autre des points forts de cette application est que, bien qu’il s’agisse d’un lanceur minimaliste, il n’oublie pas la personnalisation, car il vous permet d’appliquer plus de 20 thèmes différents, clairs et sombres, et plus de 20 polices personnalisées à celles que vous mettez votre mobile à votre convenance.

Minimalist Productivity Launch est une application entièrement gratuite avec des publicités compatible avec tous les terminaux fonctionnant sous Android 5.0 ou supérieur. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez le télécharger directement à partir du lien vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Google Play Store | Lancement de la productivité minimaliste