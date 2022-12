"Je veux un téléviseur avec Android": je recommande ces 3 modèles pour très peu d’argent

De plus en plus de personnes préfèrent avoir Android TV sur leur téléviseur pour diverses raisons.

Ces téléviseurs intelligents Android sont bon marché et vous offrent un tout nouveau monde de possibilités.

Pour regarder la télévision, n’importe quel modèle fonctionnera pour vous, mais si vous voulez profiter de tous les divertissements à la maison, Android TV vous fera sourire plus d’une fois. Par conséquent, je souhaite recommander 3 modèles de téléviseurs intelligents avec Android TV intégré. De plus, vous n’aurez pas à débourser une somme colossale pour en avoir un. Ce sont même des cadeaux parfaits pour un être cher, un ami ou vous-même.

Android TV est l’un des systèmes d’exploitation de télévision les plus complets, avec moins de publicité intrusive et le plus haut niveau de personnalisation possible. Par conséquent, en tant qu’utilisateur mobile Android, je dois vous recommander ce système. Je l’ai installé sur un projecteur et j’en suis très content. Vous le serez sûrement aussi avec l’un de ces téléviseurs qui coûtent entre 250 et 350 euros.

Acheter une télévision avec Android TV pour environ 300 euros

Nous avons voulu choisir 3 modèles avec un prix très abordable et avec une qualité supérieure à la moyenne. Ceux-ci proviennent de fabricants tels que Philips, Hisense et le mythique Nokia, qui fait également partie de ce monde des téléviseurs aujourd’hui.

Hisense 40A5700FA : il s’agit d’un téléviseur 40 pouces avec une résolution Full HD, 2 connecteurs HDMI et 2 USB pour enregistrer la diffusion TNT. Son design est un monocoque en métal avec un profil ultra-mince. Il dispose de deux haut-parleurs d’une puissance de 14 W RMS, d’une compatibilité avec DTS Studio Sound et de la possibilité d’utiliser la connexion Bluetooth pour restituer le son vers une barre ou un équipement externe. Il contient les applications Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, etc. Pre installé.

Philips 43PUS7406/12 : Néerlandais Philips est l’une des entreprises leaders sur la scène des téléviseurs intelligents. Avec sa technologie Ambilight, il a étonné le monde. Dans ce modèle, nous avons un panneau de 43 pouces avec une résolution 4K, une compatibilité avec HDR et Dolby Vision, un son cinématographique Dolby Atmos et avec l’aide d’Alexa et de Google Assistant à tout moment. Il dispose d’une connectivité WiFi 5, Bluetooth, HDMI et USB pour tout appareil externe que vous souhaitez connecter.

Nokia Smart TV 50″ : ce téléviseur intelligent Nokia est doté d’un écran LCD de 50″ avec une résolution 4K. Il a une compatibilité avec le contenu HDR10 et Dolby Vision, toutes les applications que vous souhaitez installer sur votre Android TV et toutes sortes de connexions arrière (3 HDMI, 2 USB, sortie optique, prise 3,5 mm, VGA et quelques autres). . Il a un poids de 11 kg, parfait pour n’importe quel meuble ou accroché à n’importe quel mur de la maison. Sa taille est idéale pour un salon, une salle de jeux, un bureau ou même une grande cuisine.

Peu importe celui que vous choisissez, l’un de ces trois téléviseurs intelligents vous fera sourire dès que vous l’allumerez. Il n’est pas nécessaire d’opter pour un téléviseur Xiaomi pour pouvoir vivre la véritable expérience d’Android TV, d’autres firmes comme celles-ci sont déjà plus que spécialisées dans l’utilisation du système Google sur leurs téléviseurs depuis des années.

