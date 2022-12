Ce qui a changé pour que le mode avion ne soit plus nécessaire

Ce sont les changements qui permettront aux utilisateurs de se connecter aux réseaux 5G avec leurs téléphones pendant un vol.

Le mode avion ne sera bientôt plus obligatoire dans les avions | Image : Pexels.

« Le ciel n’est plus la limite en ce qui concerne les possibilités offertes par la connectivité ultra-rapide et à haute capacité », a déclaré Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur de la Commission européenne, le 28 novembre. Cette simple phrase résume un changement très important : le mode avion ne sera plus nécessaire sur les vols l’année prochaine, vous pourrez téléphoner avec votre mobile et surfer sur Internet en utilisant votre propre connexion.

Connaissant ces informations, la chose la plus normale est que vous vous demandiez quels seront les changements qui nous permettront de nous connecter à Internet pendant que nous volons comme nous le faisons lorsque nous sommes au sol. Comme vous pouvez l’imaginer, cette décision de la Commission européenne implique une série de mesures dans le domaine des télécommunications, telles que l’utilisation d’équipements de réseau spéciaux appelés picocellules.

Pourquoi le mode avion ne sera plus nécessaire

La Commission européenne a publié une déclaration expliquant pourquoi à partir de juin 2023, quelque chose qui semble inconcevable pour le moment sera possible. Tout d’abord, l’agence a décidé d’accorder une bande de fréquence 5G spécifique pour l’utilisation des téléphones portables dans l’avion, évitant ainsi que leurs signaux interfèrent avec celui des systèmes de télécommunications de l’avion.

On se souvient que cette interférence était la principale raison pour laquelle le mode avion était obligatoire sur les vols. Ce mode bloque toutes les connexions sans fil sur le téléphone, évitant ainsi les risques de provoquer un accident d’avion si les connexions interfèrent avec les communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens au sol.

Un autre des changements nécessaires sera l’introduction de picocéculas dans les avions. Ce mot étrange fait référence à un équipement réseau spécial qui sera installé dans les avions et qui permettra la connexion entre nos réseaux téléphoniques et terrestres en utilisant un satellite comme intermédiaire. Par conséquent, les compagnies aériennes devront faire face aux dépenses d’installation de ces équipements.

Grâce à ces deux principales modifications, les utilisateurs pourront utiliser leur propre réseau pour passer des appels téléphoniques, envoyer des SMs et naviguer sur Internet en toute liberté. Jusqu’à présent, les voyageurs dépendaient de la connectivité Wi-Fi proposée par les compagnies aériennes, le plus souvent payante et avec un fonctionnement pas très correct.

Bref, les grands changements qui permettront de dire adieu au mode avion sur les vols seront la désignation d’une bande de fréquence 5G pour les téléphones et l’introduction des picocellules dans les avions. Les acteurs de la démarche ont jusqu’au 30 juin 2023 pour mettre en place ces nouvelles mesures et, enfin, permettre aux voyageurs d’utiliser leur propre connexion pour communiquer même s’ils sont à des milliers de mètres d’altitude.