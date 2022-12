Ce jeu mobile curieux vous permet de créer votre propre entreprise de PC de jeu

PC Creator 2 est un jeu de simulation pour Android dans lequel vous serez capable de créer votre propre entreprise de PC de jeu personnalisée.

Devenez entrepreneur dans l’industrie du jeu sur PC avec PC Creator 2

Si vous aimez assembler votre propre ordinateur de jeu en morceaux, vous avez sûrement pensé plus d’une fois que vous pouviez vous y consacrer, mais vous l’avez exclu car vous ne disposez pas de l’investissement nécessaire pour créer cette entreprise.

Eh bien, aujourd’hui, je vais vous dire comment vous pouvez créer votre propre entreprise d’ordinateurs de jeu à partir de votre mobile et sans dépenser un seul euro grâce à un jeu curieux appelé PC Creator 2 – Computer Tycoon.

Créez votre propre entreprise d’assemblage de PC avec ce jeu amusant

PC Creator 2 – Computer Tycoon est un jeu gratuit pour Android avec lequel vous pourrez assembler vos propres ordinateurs de jeu au coup par coup et les vendre à vos clients. Pour ce faire, ce jeu met à votre disposition un total de 3 000 pièces de matériel informatique qui incluent des processeurs, des mémoires RAM, des disques durs et des cartes graphiques, que, en plus, vous pouvez échanger avec des joueurs du monde entier pour obtenir ceux vous avez besoin. .

Dans un premier temps, vous aurez un budget limité et vous commencerez à assembler les ordinateurs gamers dans votre chambre, où vous recevrez vos premières commandes. La clé pour augmenter votre capital sera de gonfler un peu les budgets PC afin de pouvoir réaliser un profit après avoir payé les coûts des matières premières.

Une fois que vous avez configuré un ordinateur, vous devrez tester ses performances en utilisant des programmes comme Geekbench et en essayant des jeux comme le populaire Counter Strike.

Mais peut-être que l’aspect le plus particulier de ce jeu est qu’il vous permet d’assister à de vrais cours de minage de crypto-monnaie et même d’utiliser les PC de jeu que vous construisez pour miner des crypto-monnaies virtuelles.

PC Creator 2 – Computer Tycoon est un jeu totalement gratuit sans publicité et avec des achats intégrés allant de 0,49 euros à 59,99 euros que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Google Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

PC Creator 2 – Magnat de l'informatique

