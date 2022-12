Voici mes 8 accessoires Apple préférés de 2022 après avoir passé en revue 40 excellents produits

Une gamme de nouveaux accessoires Apple innovants a été lancée cette année et j’ai pu en mettre plus de 40 à l’épreuve. Parmi les produits pour iPhone, iPad, Mac, etc., voici mes 8 accessoires Apple préférés de 2022.

J’ai personnellement testé tous les éléments de la liste ci-dessous et les ai trouvés toujours utiles et durables, en particulier après que la nouveauté d’un nouvel accessoire s’est dissipée.

Mes 8 accessoires Apple préférés de 2022

chargeur de voyage 3-en-1 MagSafe de mophie

Même avec des produits fantastiques, j’ai généralement quelques critiques constructives, mais ce n’est pas le cas ici. Après un an d’utilisation, je ne vois toujours aucun moyen d’améliorer le chargeur de voyage 3 en 1, mophie l’a vraiment fait sortir du parc.

Il recharge en toute transparence l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods avec l’alimentation officielle MagSafe de 15 W pour iPhone. Il a un design portable haut de gamme, un étui de voyage bien pensé et tout ce dont vous avez besoin est inclus – en vous regardant Apple MagSafe Duo – ce qui en fait le chargeur de voyage par excellence pour les utilisateurs Apple.

Le chargeur de voyage 3-en-1 mophie est disponible chez Apple et directement auprès de mophie, ce dernier offrant généralement 20 % de réduction.

Consultez mon avis complet pour plus de détails.

Portefeuille Moft Flash MagSafe

Avec un design élégant offrant une forme et une fonction exceptionnelles, je pense que le Moft Flash sera un succès pour presque tous ceux qui aiment utiliser un portefeuille MagSafe avec iPhone. C’est devenu mon préféré avec un mélange intelligent de forme et de fonction.

Design ultra fin à deux volets

Connectivité MagSafe avec support intégré

Accès facile aux cartes ou pour montrer l’ID/utiliser NFC

La durabilité a été bonne au cours des trois mois où j’ai utilisé ce

Très bon prix à 34,99 $

Vous pouvez vous procurer l’une des quatre couleurs directement auprès de Moft ou les versions noire ou bleue sur Amazon.

Lisez tout sur Moft Flash dans mon test complet.

Nomade Base One Max

C’est devenu mon chargeur domestique préféré pour mon iPhone et mon Apple Watch. J’y pense en quelque sorte comme une belle sculpture compacte qui alimente votre iPhone et votre Apple Watch. Il a fière allure dans n’importe quel espace où vous le mettez.

MagSafe officiel certifié MFi avec charge rapide sans fil de 15 W pour iPhone

Chargeur Apple Watch intégré

Design tout métal et verre

Alimenté via USB-C (câble tressé en nylon de 6,6 pieds inclus)

Construction super solide pesant 1,98 livres (900 grammes)

Au prix de 149,99 $

Le seul inconvénient ici est que vous devez fournir ou acheter votre propre adaptateur secteur 30W. Mais si vous recherchez un chargeur MagSafe haut de gamme pour votre maison, c’est tout.

Vous pouvez vous procurer le Nomad Base One Max directement auprès de Nomad en trois couleurs disponibles.

Lire la suite dans mon avis complet.

Tour des Douze Sud HoverBar

Twelve South a lancé un autre excellent produit à la fin de l’année, élargissant sa gamme HoverBar. La nouvelle tour HoverBar est livrée avec une base solide pour que vous puissiez faire flotter votre iPad en toute sécurité presque n’importe où, quel que soit l’angle dont vous avez besoin.

Offre une utilisation mains libres pour l’iPad mini jusqu’à l’iPad Pro 12,9″ (les iPhones aussi)

Vous permet d’atteindre presque n’importe quel angle

Qualité de construction solide avec prise en main sécurisée pour iPad

Au prix de 129,95 $

Vous pouvez récupérer la tour HoverBar directement auprès de Twelve South, sur Amazon et Apple.

Voici mon avis complet pour plus de détails et de photos.

Moft Float Folio pour iPad

Le design de Moft ici est le plus intelligent que j’ai vu pour un folio iPad offrant plusieurs options de support. Le plus intéressant est un mode support surélevé qui fait apparaître votre iPad à près de 4″ de haut.

Quatre supports pour iPad dans un folio ultra léger

Finition en cuir végétalien doux et durable

Utile pour les voyages ou à la maison/au bureau

Au prix de 39,99 $ (iPad mini) 59,99 $ (iPad Pro 11″ et iPad Air), 69,99 $ (iPad Pro 12,9″)

Vous pouvez maintenant vous procurer le Moft Float Folio pour iPad Pro, Air ou mini directement auprès de l’entreprise. En savoir plus sur le Moft Float Folio dans mon test complet.

Transcend JetDrive flush carte SD

Que vous ayez besoin d’un peu de stockage supplémentaire avec une capacité plus petite ou du JetDrive maximum de 1 To, cette carte SD affleurante pour MacBook Pro est un accessoire super pratique.

Du design (form factor) super pratique à la résistance à la poussière, à l’eau et aux chocs, en plus d’une garantie généreuse de 5 ans, il est facile de recommander le JetDrive Lite 330 tant que vous êtes d’accord avec les vitesses de 75 à 95 Mo/s.

La carte SD demi-taille s’intègre parfaitement dans le MacBook Pro

Capacités de 128 Go à 1 To

Résistant à la poussière, à l’eau et aux chocs

Vitesses d’écriture de 95 Mo/s et de lecture de 75 Mo/s

Garantie 5 ans

Prix ​​: Habituellement 38 $ à 190 $

Découvrez-en plus dans mon avis complet.

Webcam Insta360 Link 4K

Insta360 a fait le saut dans les webcams cette année et le Link 4K est un matériel impressionnant. Si vous voulez une webcam haute résolution dédiée dotée de fonctionnalités utiles qui vont au-delà de ce que l’iPhone peut faire avec Continuity Camera dans macOS Ventura, Link vaut le prix.

Résolution 4K ultra-nette

cardan 3 axes

Suivi automatique supérieur de l’IA

Modes Portrait, DeskView, Overhead et Tableau blanc

Image à grain fin et contrôle de la caméra

Conception compacte avec clip pratique ou option de filetage pour le montage

Une étape au-dessus de la caméra de continuité d’Apple

Connectivité USB-C

Prix ​​: Habituellement à partir de 299 $

La webcam Insta360 Link 4K est disponible directement auprès de la société ainsi que sur la vitrine Amazon d’Insta360.

Voici mon avis complet pour un test approfondi.

Housse en cuir nomade pour télécommande Apple TV

Le design simple et intelligent de Nomad ici est un tel plaisir avec la sensation de la main et le support AirTag supplémentaire.

Si vous avez une Apple TV avec la télécommande Siri de 2e génération, je ne peux que recommander la housse en cuir plus fortement. Étant quelque chose que vous utilisez fréquemment, la housse en cuir offre une expérience 10/10 lorsque vous l’utilisez quotidiennement et permet de trouver facilement quand vous – ou quelqu’un d’autre – l’avez perdu.

Vous pouvez vous procurer la housse en cuir directement auprès de Nomad et découvrir plus de réflexions de ma part à ce sujet dans mon test complet.

Accessoires Apple préférés – Qu’en pensez-vous ?

Avez-vous utilisé l’un des accessoires ci-dessus ? Ou avez-vous quelque chose que vous aimez et qui ne figurait pas sur la liste ? Partagez vos impressions sur nos réseaux sociaux 🤓.

Merci d’avoir vérifié mes accessoires Apple préférés !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :